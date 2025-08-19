Operativo policial secuestra posible "droga rosa" en el Alto Valle: cómo avanza la investigación

Se incautaron armas, municiones y una motocicleta. También rescataron a una pitbull cachorrita. La sustancia encontrada abrió una nueva línea de investigación.

Un procedimiento policial terminó con un hallazgo que encendió las alarmas de los investigadores. Durante los allanamientos, efectivos de la Policía de Río Negro encontraron una sustancia rosada que podría tratarse de droga. Un test orientativo arrojó resultado positivo para anfetaminas.

De esta manera, los peritos intentan determinar si se trata de la llamada “droga rosa” o “tusi” , una sustancia sintética que preocupa a nivel mundial por sus efectos nocivos en la salud.

El operativo se realizó en el marco de una investigación por robo agravado, bajo orden del Juez de Garantías, y consistió en dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Allen , según informó el sitio ANRoca.

En la primera vivienda, el personal secuestró una réplica de arma larga con mira telescópica, municiones de diferentes calibres, una balanza digital, Cannabis Sativa y la sustancia rosada en cuestión, que está siendo analizada por personal especializado.

En el segundo domicilio, los efectivos hallaron una funda porta placa con un equipo de comunicación en su interior, jerarquías policiales, cartuchos de escopeta percutados, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, una réplica de rifle de aire comprimido, un pasamontaña, elementos corto punzantes de confección casera y una motocicleta con pedido de secuestro por robo en Neuquén.

El descubrimiento de la sustancia de color rosado abrió una nueva línea de investigación, ya que podría tratarse de “cocaína rosa”, un potente estupefaciente que, según especialistas en salud y adicciones, genera severos daños físicos y psicológicos en quienes lo consumen.

Otros secuestros y rescate animal

Además, en el lugar se rescató a una cachorra Pitbull de apenas tres meses que se encontraba atada a un paredón en estado de abandono.

La Fiscalía dispuso la notificación de los involucrados por delitos vinculados a encubrimiento y a la Ley de Estupefacientes, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

¿Qué es Tusi, conocida como "droga rosa"?

Se trata de una sustancia sintética, cuyo consumo tiene graves riesgos, sobre todo, para la salud mental. Tusi es el nombre de la droga que por fonética proviene de una sustancia sintética denominada 2cb. Popularmente es conocida como la “cocaína rosada” y la gran preocupación de los especialistas es que se desconocen con exactitud los elementos que la componen.

Especialistas explican que la peligrosidad de las drogas sintéticas radica en que no se sabe lo que contienen, así como tampoco las concentraciones ni las dosis de muchas de estas sustancias sintéticas. Por ejemplo, el Tusi puede incluir cocaína, anfetaminas y ketamina, todas drogas que actúan a nivel cerebral alterando la disponibilidad de ciertos neurotransmisores que afectan rápidamente el estado mental y el comportamiento de las personas.

El consumo de sustancias como el Tusi puede generar efectos a corto y largo plazo. Puede haber efectos cardiovasculares, cambios en la presión arterial y latidos del corazón. Y, además se exacerban los efectos si se combina con otras drogas y alcohol.

Riesgos asociados a Tusi

Riesgos agudos:

Cambio importante en el comportamiento.

Desinhibición conductual.

Impulsividad.

Cambios de ánimo.

Insomnio.

Ansiedad.

Ideas fuera de la realidad (pensamientos psicóticos) y alucinaciones.

En casos severos, convulsiones y problemas cardiacos súbitos.

Riesgos de problemas persistentes: