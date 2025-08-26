Allanamientos por pedofilia en Río Gallegos: detuvieron a cuatro personas y hallaron menores en riesgo

La Policía de Santa Cruz realizó 11 procedimientos en un operativo internacional que abarca 15 países y 14 provincias argentinas, entre las que no aparece Neuquén.

Uno de los cuatro detenidos en Río Gallegos, durante los allanamientos que se iniciaron apenas pasadas las 7 de la mañana de este martes.

Cuatro personas de entre 20 y 42 años quedaron detenidas durante 11 operativos realizados en distintos sectores de Río Gallegos ,en el marco de una investigación internacional por distribución de imágenes de pedofilia , mientras que cuatro menores que fueron hallados en algunas de las viviendas allanadas fueron puestos bajo resguardo judicial .

La investigación internacional surgió a partir de alertas emitidas desde España y reveló la existencia de una red transnacional de distribución de material pornográfico infantil con alcance en 15 países, y en 14 provincias de la Argentina.

Los allanamientos en la capital de Santa Cruz se concretaron en viviendas ubicadas en las calles Zapiola, Belgrano, Arturo Illia y en los barrios Madres a la Lucha, Ayres Argentinos y San Benito .

De este modo, Santa Cruz quedpó como el segundo distrito del país con mayor cantidad de procedimientos por esta causa, solo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró 12.

Le siguieron la provincia de Buenos Aires con ocho operativos, Santa Fe y San Luis con cuatro cada una, Entre Ríos, Salta y Córdoba con dos, y Tucumán, Misiones, Formosa, La Rioja y San Juan con uno cada una. Neuquén no se vio alcanzada por la investigación.

En un operativo internacional sin precedentes, los procedimientos alcanzaron también a Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En la Argentina la operación "Aliados por la Infancia V" fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires a través de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos movilizó a divisiones especializadas de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas en territorio santacruceño.

Celulares, pendrives y computadoras con pedofilia

Durante los allanamientos ordenados por los Juzgados de Instrucción Nº 2 y 3 y el Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, las fuerzas policiales incautaron 14 teléfonos celulares, 11 pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, consolas de videojuegos, televisores y otros dispositivos que contenían material pornográfico infantil.

Además, en uno de los procedimientos se hallaron 46 gramos de marihuana, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

El comisario mayor Luis Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur provincial, confirmó los hallazgos.

Allanamientos por pedofilia en Río Gallegos - incautación Algunos de los electrónicos incautados en los procedimientos en Río Gallegos: en varios hallaron imágenes de pornografía infantil.

"Se incautaron dispositivos telefónicos, dispositivos móviles, material tecnológico y, lamentablemente, también material pornográfico", informó el jefe policial. Y agregó una información inquietante: "Tenemos domicilios donde hay menores involucrados y también adultos. Por eso el trabajo se hace con sumo cuidado, garantizando la integridad de los chicos", aseguró.

"Estamos trabajando desde horas muy tempranas. Pero si bien el operativo de hoy comenzó antes de las siete de la mañana, las tareas de inteligencia y coordinación llevan semanas de preparación, junto a organismos internacionales", agregó Poblete en diálogo con LU12 AM680.

Uno de los allanamientos más significativos se ejecutó en una vivienda de la calle Zapiola al 800, donde los investigadores encontraron gran cantidad de material de abuso sexual infantil.

En el barrio Madres a la Lucha se concretó la detención de un hombre. Y con el avance de los procedimientos, la cantidad aumentó.

El origen de la investigación, en España

El operativo se enmarca en una ofensiva global contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, iniciada tras reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). España fue el primer país en detectar la actividad ilícita y enviar las alertas a otros 15 estados, incluida la Argentina, donde se identificaron 50 domicilios vinculados a la red, entre ellos los 11 de Río Gallegos.

Allanamientos por pedofilia en Río Gallegos - detenido Los cuatro detenidos en los operativos para desbaratar una red internacional de distribución de pornografía infantil quedaron a disposición de la Justicia.

Los procedimientos iniciaron en la mañana de este martes alrededor de las 7:20 y contaron con la supervisión de la jueza Yamila Borquez, el juez Gerardo Giménez y el juez penal juvenil Fernando Zanetta.

Todos los implicados quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras que uno de los demorados también debió fijar domicilio ante la Justicia Federal por el hallazgo de estupefacientes.