Ola de robos a comercios de El Calafate: cortan la luz, rompen vidrieras y se llevan mercadería

En una semana hubo seis con esa modalidad. La policía demoró a dos sospechosos y busca a un ladrón solitario que estaría involucrado en más de un caso.

La imagen del ladrón que rompe vidrieras en las madrugadas, que estaría vinculado a tres de los seis robos a comercios en El Calafate.

En los últimos siete días , al menos seis comercios de diferentes rubros fueron víctimas de robos o tentativas en El Calafate , generando alarma entre los comerciantes de la ciudad de Santa Cruz . Los delincuentes utilizan un patrón idéntico: atacan durante la madrugada , cortan el suministro eléctrico para anular las cámaras de seguridad o las alarmas, rompen vidrieras y se llevan mercadería de fácil comercialización .

Tras la seguidilla de casos, la Policía lleva adelante una investigación para identificar a los responsables, quienes no serían siempre las mismas personas, aunque todos emplean métodos similares para concretar los robos.

Los establecimientos afectados hasta el momento son tres supermercados, una panadería, una librería y un multirubro , distribuidos en diferentes sectores de El Calafate. En todos los casos sustrajeron dinero en efectivo de las cajas, electrónicos, teléfonos celulares y productos diversos.

Allanamientos por el robo a un supermercado

El asalto al supermercado y carnicería El Patagónico en calle Biguá derivó en dos allanamientos realizados el último domingo por efectivos de la Comisaría Segunda.

Los dueños del establecimiento habían relatado: "Rompieron el vidrio de la puerta, llevándose vinos, gaseosas, carne, pollo, milanesas, achuras. El daño realmente es muy grande".

Aunque inicialmente el robo no había sido denunciado, personal policial se acercó al local tras tomar conocimiento del hecho, para recabar elementos de sospecha. Con autorización judicial, luego concretaron dos procedimientos en la calle Eva Perón y sobre Río Santa Cruz, en barrio Lago Argentino.

Fuentes policiales confirmaron a Ahora Calafate que durante uno de los procedimientos se recuperaron varias de las bebidas sustraídas. Y que dos hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia con domicilio fijado.

Robos a comercios en El Calafate - ventana rota En más de uno de los casos, el costo más importante para los damnificados por los robos en El Calafate fue la reposición de las vidrieras rotas.

Sin embargo, los investigadores determinaron que estos sospechosos no tendrían vinculación con los restantes hechos que se dieron en los últimos días, ya que no hallaron objetos que los conecten con otros robos.

Además, sus características físicas no coinciden con las personas registradas en cámaras de seguridad de otros comercios atacados. Entre ellas, hay una que llama la atención de los investigadores: un ladrón solitario que aparecería en varias filmaciones.

Un ladrón solitario en las noches de El Calafate

Otro comercio alcanzado por este tipo de delito fue el multirubro "El Abuelo", situado sobre Avenida Libertador al 2400, durante la madrugada del domingo. El damnificado describió que el agresor llegó caminando y manipuló la llave térmica del pilar de luz para interrumpir el suministro eléctrico.

Pese a contar con cámaras que funcionan mediante sistema de baterías, según aclaró en ese momento no estaban conectadas, por lo que solo se registró la llegada del intruso al frente del local, antes de que interrumpiera la energía.

Según contó el damnificado, el sujeto arrojó dos piedras contra uno de los vidrios frontales del local y lo destruyó completamente. Pero en ese instante se disparó la alarma, forzando al intruso a moverse rápido.

"El ladrón no tuvo mucho tiempo de llevarse cosas porque sonó la alarma. Robó unos 40.000 pesos en efectivo y paquetes de cigarrillos", explicó el propietario del negocio.

Robos a comercios en El Calafate - sospechoso Como en el robo del domingo al multirrubros, en el caso de La Genovesa las cámaras captaron a un sospechoso con capucha de color claro.

De este modo, el mayor perjuicio económico que sufrió corresponde a la reposición del vidrio de gran tamaño que fue destruido. "Más allá de lo material, lo triste es la situación de inseguridad que se vive. Ya no sabemos qué hacer", lamentó.

El episodio en "El Abuelo" llamó la atención porque presenta notables coincidencias con el asalto perpetrado en la madrugada del lunes 18 de agosto en el comercio "La Genovesa", ubicado en barrio Linda Vista, donde aparentemente un único intruso también sustrajo dinero y cigarrillos, según informó Señal Calafate.

Alrededor de las 4:30 de ese día, un individuo rompió un vidrio e ingresó para apoderarse de 38 mil pesos en efectivo correspondientes a propinas de empleados y mercadería, principalmente cigarrillos, por un valor cercano al medio millón de pesos.

Otra vez, el daño más significativo para los dueños del local de la calle Zelmar Guerrero fue la rotura del paño de doble vidriado hermético, que debió ser sustituido por otro de características similares.

La Policía investiga este episodio principalmente mediante material fílmico obtenido de una cámara de seguridad, trabajando en la identificación del autor del hecho. La imagen es muy similar a la que dejó la cámara de la vía pública en cercanías del multirubro. Y habría un caso más que correspondería, también, a este ladrón solitario.