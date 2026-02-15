La calentura de los fanáticos del Turismo Carretera por la transmisión a través de Canal 9

Los seguidores el automovilismo hicieron tendencia el hashtag #TCenElCalafate por la calidad de la transmisión.

El comienzo de la temporada del Turismo Carretera en El Calafate estuvo marcado por quejas y críticas. Las gráficas de la carrera y su proyección en la pantalla generaron cuestionamientos de los fanáticos que se expresaron a través de las redes sociales, al punto de transformar el hashtag #TCenElCalafate en una de las tendencias de X (Twitter).

Lejos de ser noticia por la parte deportiva, el inicio del calendario 2026 en la categoría más popular del automovilismo nacional, estuvo marcada por lo extradeportivo y las críticas.

Si bien hubo cambio de canal, desde la TV Pública a Canal 9, las transmisiones siguen a cargo de la productora ACTC Media TV, que en el receso había garantizado " la continuidad en la calidad técnica y el equipo periodístico".

captura santero Así se vio la transmisión de este domingo, donde Julián Santero ganó con su flamante BMW.

Sin embargo, las diferencias fueron notables y los seguidores del TC lo hicieron saber con mensajes contundentes.

-un desastre la transmisión por Canal 9. No sabes en qué posición están los pilotos, los tiempos ni por qué vuelta van. A esta altura debería ser algo básico. Espero lo puedan solucionar para la próxima. (@Fede06x)

-espantosas las gráficas de la transmisión. Sacaron el cuentavueltas y el clasificador lo hicieron sin ganas y sigue sin ser permanente. (@lucaxperex23)

-Que mala la gráfica que eligieron en #Canal9 para el #TCenElCalafate No sabes número de vuelta, no sabes posiciones constantes, solo te muestran 25 primeros... un desastre ! (@BraiiRamos)

-El TC puede tener muchos nombres, marcas nuevas, y todo el viriviri, pero tienen que cambiar ya las transmisiones, no pueden ser TAN PESIMAS...

-Cómo arruinan cada día la categoría más linda que tenemos, insólito, la televisión, el reglamento, los autos nuevos, las marcas, los autódromos que parecen a los de karting de tantos autos en pista, el TC pista lo arruinaron, ahí corre el que paga sin dudas (@Ejaneiro97)

El Calafate, criticado

Otro de los puntos más criticados por los fanáticos fue el circuito de El Calafate y la cantidad de autos que tuvo la carrera. Los 56 que largaron en la ciudad santacruceña significan diez más que el promedio de la temporada pasada y en un trazado de menor superficie al resto.

-¡¿56 autos en pista en el #TCenElCalafate?! No extraña en absoluto que apenas media vuelta y ya entró el auto de seguridad. La ACTC sabrá lo que hace pero a mera apreciación personal, son demasiados autos ya en la división mayor, que bien debería ser más restrictiva. (@SirLuicho)

-Cuando un circuito esta en el calendario por negocio y no por estar apto para los autos actuales, pasan estas cosas, auto de seguridad cada 3 vueltas y los pilotos empiezan a alzar la voz contra la organización.

