El clima en Neuquén

icon
27° Temp
29% Hum
Deportes
La Mañana Turismo Carretera

La calentura de los fanáticos del Turismo Carretera por la transmisión a través de Canal 9

Los seguidores el automovilismo hicieron tendencia el hashtag #TCenElCalafate por la calidad de la transmisión.

La calentura de los fanáticos del Turismo Carretera por la transmisión a través de Canal 9

El comienzo de la temporada del Turismo Carretera en El Calafate estuvo marcado por quejas y críticas. Las gráficas de la carrera y su proyección en la pantalla generaron cuestionamientos de los fanáticos que se expresaron a través de las redes sociales, al punto de transformar el hashtag #TCenElCalafate en una de las tendencias de X (Twitter).

Lejos de ser noticia por la parte deportiva, el inicio del calendario 2026 en la categoría más popular del automovilismo nacional, estuvo marcada por lo extradeportivo y las críticas.

Si bien hubo cambio de canal, desde la TV Pública a Canal 9, las transmisiones siguen a cargo de la productora ACTC Media TV, que en el receso había garantizado " la continuidad en la calidad técnica y el equipo periodístico".

captura santero
Así se vio la transmisión de este domingo, donde Julián Santero ganó con su flamante BMW.

Así se vio la transmisión de este domingo, donde Julián Santero ganó con su flamante BMW.

Sin embargo, las diferencias fueron notables y los seguidores del TC lo hicieron saber con mensajes contundentes.

-un desastre la transmisión por Canal 9. No sabes en qué posición están los pilotos, los tiempos ni por qué vuelta van. A esta altura debería ser algo básico. Espero lo puedan solucionar para la próxima. (@Fede06x)

-espantosas las gráficas de la transmisión. Sacaron el cuentavueltas y el clasificador lo hicieron sin ganas y sigue sin ser permanente. (@lucaxperex23)

-Que mala la gráfica que eligieron en #Canal9 para el #TCenElCalafate No sabes número de vuelta, no sabes posiciones constantes, solo te muestran 25 primeros... un desastre ! (@BraiiRamos)

-El TC puede tener muchos nombres, marcas nuevas, y todo el viriviri, pero tienen que cambiar ya las transmisiones, no pueden ser TAN PESIMAS...

Embed

-Cómo arruinan cada día la categoría más linda que tenemos, insólito, la televisión, el reglamento, los autos nuevos, las marcas, los autódromos que parecen a los de karting de tantos autos en pista, el TC pista lo arruinaron, ahí corre el que paga sin dudas (@Ejaneiro97)

El Calafate, criticado

Otro de los puntos más criticados por los fanáticos fue el circuito de El Calafate y la cantidad de autos que tuvo la carrera. Los 56 que largaron en la ciudad santacruceña significan diez más que el promedio de la temporada pasada y en un trazado de menor superficie al resto.

-¡¿56 autos en pista en el #TCenElCalafate?! No extraña en absoluto que apenas media vuelta y ya entró el auto de seguridad. La ACTC sabrá lo que hace pero a mera apreciación personal, son demasiados autos ya en la división mayor, que bien debería ser más restrictiva. (@SirLuicho)

-Cuando un circuito esta en el calendario por negocio y no por estar apto para los autos actuales, pasan estas cosas, auto de seguridad cada 3 vueltas y los pilotos empiezan a alzar la voz contra la organización.

Embed
Embed

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel