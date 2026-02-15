Argentina Open: Francisco Cerúndolo pasó por arriba a Darderi y se consagró campeón

El representante nacional derrotó por 6-4 y 6-2 a su rival italiano y conquistó el título local tras disputar su tercera final.

Francisco Cerúndolo alcanzó la gloria máxima en el Buenos Aires Lawn Tennis Club al consagrarse campeón del Argentina Open tras vencer con autoridad al italiano Luciano Darderi . En una tarde inspirada sobre el polvo de ladrillo del Court Guillermo Vilas, el tenista local se impuso por 6-4 y 6-2, exhibiendo un nivel de juego que rozó la perfección técnica. La tercera oportunidad en una final resultó ser la definitiva para el mayor de los hermanos, quien ya había caído en las definiciones de las ediciones de 2021 y 2025 .

El jugador de 27 años utilizó su experiencia previa para dominar al europeo que, a pesar de su gran presente, sintió el rigor de jugar en una atmósfera totalmente hostil. Con este triunfo, el pupilo de Nicolás Pastor y Pablo Cuevas logró inclinar a su favor el historial personal frente al nacido en Villa Gesell, estableciendo una ventaja de tres a dos. Fue una actuación sin falencias que terminó por desarticular la estrategia del italiano, quien llegaba al encuentro decisivo con un récord invicto en finales disputadas anteriormente.

El título representa el cuarto trofeo de categoría ATP en la vitrina del representante albiceleste, sumándose a sus consagraciones logradas en Bastad, Eastbourne y el torneo de Umag durante años anteriores. Además, la victoria le permitió escalar posiciones importantes en el ranking mundial, consolidándose nuevamente como la principal raqueta del país y un referente ineludible del circuito sobre arcilla.

DE LA FELICIDAD POR EL TÍTULO A REDOBLAR LA APUESTA: "ESTOY JUGANDO UN GRAN TENIS. NO ME QUIERO CONFORMAR CON ESTE TORNEO, QUIERO IR POR MÁS" Francisco Cerúndolo, flamante campeón del #ArgentinaOpen 2026, dialogó mano a mano con TyC Sports y valoró su rendimiento en la…

Cerúndolo se transformó así en el séptimo tenista de origen nacional en levantar el tradicional trofeo porteño, inscribiendo su nombre junto a leyendas como Nalbandian, Gaudio y Coria. El camino hacia la corona no fue sencillo, ya que el campeón debió superar a rivales de la talla de Hugo Dellien, Vit Kopriva y su compatriota Tomás Etcheverry en las rondas previas.

Cerúndolo fue campeón por primera vez en Buenos Aires

Durante todo el certamen, el número 19 del mundo no cedió ni un solo set, demostrando una solidez mental y física que fue celebrada por los miles de fanáticos que colmaron las tribunas del estadio. La entrega del trofeo marcó un hito emocional en su carrera profesional, cerrando una semana soñada en la que finalmente pudo saldar su deuda pendiente con el público de su tierra natal.

Francisco Cerúndolo le ganó la final del Argentina Open a Luciano Darderi y, además de quedarse con su 4° título en el Circuito ATP, sigue siendo en soledad el tenista con más triunfos sobre polvo de ladrillo desde el inicio de 2024.

El torneo porteño reafirmó su importancia en el calendario sudamericano, coronando a un representante de la casa tras la última consagración obtenida por Facundo Díaz Acosta. Mientras Darderi deberá procesar su primera derrota en una instancia definitiva, Cerúndolo disfruta de su mejor versión tenística de cara a los próximos desafíos internacionales que se avecinan.