Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Rublev y llegó a la segunda semana del Australian Open

La mejor raqueta argentina del circuito se metió en octavos de final al superar al ruso, que tiene mejor ranking, en sets corridos.

Francisco Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación este viernes y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°) , para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia , que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

La solidez de Cerúndolo es la mejor noticia después del gran resultado obtenido. Con esta victoria, el argentino llegó a la segunda semana del primer torneo grande del año.

En la próxima ronda se enfrentará con Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce muy picante, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo, algo que el alemán confesó en varias ocasiones.

El teutón derrotó a Cameron Norrie en cuatro sets 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1.

El otro argentino que jugó este viernes en este Abierto de Australia es Tomás Etcheverry, quien cayó ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°), un rival de gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.

La parte positiva para el argentino es que fue competitivo y los marcadores muy ajustados: 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4. Si bien se impuso en sets corridos, Bublik tuvo que transpirar y mucho.

Un torneo hostil para los argentinos

Con su victoria de este viernes y la derrota de Etcheverry, Fran Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en alcanzar la cuarta ronda del Australian Open desde Diego Schwartzman en 2020.

Por superficie y condiciones climáticas, este y Wimbledon han sido históricamente los Grand Slam más complicados para los tenistas albicelestes.

Incluso a partir de ahora, Cerúndolo irá de punto en cualquier cruce que le toque de acá en más en el certamen.