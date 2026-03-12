La furia de Mariano Soso contra un árbitro por un penal en contra: "Estas roto moralmente"

El entrenador de Defensa y Justicia estalló tras una polémica decisión de la autoridad del partido contra Central Córdoba.

Defensa y Justicia igualó con Central Córdoba en un partido lleno de polémicas, que terminó con el entrenador del Halcón, Mariano Soso , teniendo un fuerte cruce verbal con el árbitro Bryan Ferreyra en el túnel. Esta situación se dio por un penal cobrado vía VAR para el empate del Ferroviario.

Soso es conocido por ser un DT bastante calmo y enfocado en la táctica, por lo que su estallido ante lo que él consideró una injusticia arbitral sorprendió a propios y extraños. Habrá que esperar al informe de Ferreyra para saber si esto terminará en una sanción.

Defensa ganaba el partido 1-0 cuando sufrió la expulsión por roja directa de Aguiar. Con uno menos, igual aguantaba el resultado cuando se dio la polémica del partido: Michael Santos cayó en el área, y aunque inicialmente no hubo fallo de Ferreyra, tras la intervención del VAR, el árbitro marcó la pena máxima .

Soso explotó de furia por la decisión, y tras el pitazo final se cruzó con el juez en el túnel: "Están empañando el fútbol argentino viejo, date cuenta. ¿Cómo podes dormir? ¿Cómo podes dormir después? No tenes dignidad, no podes pasar porque sos indigno. ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu familia? ¿Qué le pasa a tu gente? Eso preguntante, eso es lo más jodido de todo. No me que me putee la gente a mi. Lo roto que estás moralmente, estás quebrado. No me sostengas la mirada porque no la podés sostener. Estás quebrado", fueron las palabras del DT.

"¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu gente, a tu familia? Eso preguntate. LO ROTO QUE ESTÁS MORALMENTE, ESTÁS QUEBRADO. NO ME PODÉS SOSTENER LA MIRADA".

El enojo de Mariano Soso con el árbitro Bryan Ferreyra.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 12, 2026

Así fue el partido entre Defensa y Justicia y Central Córdoba

Defensa y Justicia igualó 1-1 con Central Córdoba al término del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Norberto Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032214075661234208?s=20&partner=&hide_thread=false NO HUBO GANADOR EN FLORENCIO VARELA



Defensa y Justicia empezó en ventaja ante Central Córdoba gracias al tanto de Elías Pereyra, pero Michael Santos firmó la igualdad tras un polémico penal. A mano en Varela.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2026

La primera llegada del partido se dio a los siete minutos, con un avance desde la derecha hacia el centro del delantero Agustín Hausch, cuyo remate al primer palo fue desviado por el arquero Alan Aguerre.

Diez minutos después llegó la visita, con un centro atrás que permitió un remate del mediocampista Matías Vera, que no pudo con el arquero Cristopher Fiermarin, cuyo rebote fue desaprovechado por el carrilero Santiago Moyano, con un remate ancho por el primer palo.

En 22 minutos, el mediocampista Aaron Molinas puso un centro desde la izquierda al primer palo para que prolongue de cabeza Abiel Osorio, con un remate que Aguerre detuvo sobre su poste derecho.

Defensa abrió el marcador a los 12 minutos, con remate de volea desde el borde del área del mediocampista Mateo Aguiar, que picó y fue desviado por Aguerre, aunque con un rebote frontal que Elías Pereyra pudo empujar al gol.

El GOL de ELÍAS PEREYRA para el 1-0 de DEFENSA Y JUSTICIA ante Central Córdoba SDE.
— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 12, 2026

Mateo Aguiar fue expulsado a los 20 minutos de la segunda parte, con una roja directa posterior a una dura entrada sobre el defensor Facundo Mansilla.

UFFF, LO FUERTE QUE SE JUEGA EN EL FÚTBOL ARGENTINO. Durísimo planchazo de Aguiar, que vio la ROJA cuando Defensa todavía le ganaba 1-0 a Central Córdoba: ¿Acá cambió el partido para el Halcón?
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

A los 30 minutos, una pequeña falta del defensor Emanuel Amor sobre el delantero Michael Santos fue sancionada como penal, luego de una revisión en el VAR, el cual fue aprovechado por el propio atacante uruguayo, con un derechazo bajo y cruzado para el 1-1.