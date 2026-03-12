Un jugador del Manchester City se volvió viral tras desaparecer en medio de una jugada ante Real Madrid

El delantero belga Jérémy Doku fue tendencia en las redes sociales tras desaparecer en la transmisión oficial del partido de Champions League.

Nadie tiene explicación. Todos los televidentes que estaban disfrutando del duelo entre Real Madrid y Manchester City se hicieron eco en las redes sociales de una jugada insólita que tuvo como protagonista a Jérémy Doku , a punto tal que su nombre fue tendencia en la red social X (ex Twitter).

Es que cuando el partido ya estaba 0-3 para los citizens, el delantero belga que entrena Pep Guardiola atacó por la banda izquierda para intentar mandar un centro y generar una situación de peligro que pueda achicar el resultado. Sin embargo fue presionado por dos jugadores y no pudo enviar el remate para generar peligro.

La jugada quedó en un segundo plano. Mientras todos prestaban atención a lo que podía generar esa situación, el delantero desapareció por unos microsegundos de la transmisión oficial por motivos que no fueron revelados. Ante la situación, los fanáticos llenaron las redes sociales de comentarios sobre lo visto.

¡Locura!: Valverde le hizo tres goles en un tiempo al Manchester City y el Real Madrid lo pasó por arriba

Federico Valverde es el principal protagonista en la victoria del Real Madrid ante Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El mediocampista uruguayo marcó tres goles durante el primer tiempo en el estadio Santiago Bernabéu y encabezó el ataque del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. De hecho, su brillante actuación, digna de una noche histórica en la Orejona, le permitió al conjunto español tomar una ventaja amplia en la serie.

Valverde, con tres golazos y show incluido

El encuentro comenzó con intensidad por parte del equipo local, que buscó imponer condiciones desde los primeros minutos. El volante, quien portó la cinta de capitán, tuvo un papel determinante en el desarrollo ofensivo del Merengue: durante los 45' iniciales participó directamente en las jugadas más importantes del partido. Por supuesto, fue el encargado de abrir el marcador y luego amplió la diferencia con dos nuevas anotaciones.

¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.





El tanto inaugural llegó a los 20', luego de una jugada iniciada desde el fondo. El arquero Thibaut Courtois envió un pase largo hacia el sector derecho del ataque de la Casa Blanca. Luego, el charrúa controló el balón en velocidad y superó al defensor Nico O’Reilly tras un control orientado. Con el arquero Gianluigi Donnarumma saliendo a achicar el espacio, el ex Peñarol definió desde un ángulo corto para establecer el 1-0.

Siete minutos más tarde, volvió a aparecer en el área rival para ampliar la ventaja. La acción comenzó con una asistencia de Vinicius, quien habilitó al uruguayo con un pase de tres dedos. Valverde realizó una diagonal hacia el centro y dejó atrás nuevamente a O’Reilly. Después, sacó un remate cruzado de zurda que superó al arquero citizen y significó el segundo gol del encuentro.

¡¡PAJARITO GOLEADOR!! ¡¡DOBLETE DE FEDE VALVERDE PARA EL 2-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY ANTES DE LOS 30'!!





El dominio del conjunto capitalino continuó durante el resto del período y el uruguayo, de desempeño extraordinario, mantuvo su protagonismo en ataque. El tercer grito llegó tras otra incursión ofensiva por el sector derecho. Brahim Díaz acompañó el avance y respetó el movimiento del mediocampista uruguayo dentro del área.

La jugada de lujo que terminó con el tercer tanto

En ese contexto, Fede hizo una de lujo: cuando el defensor Marc Guéhi parecía anticiparse para recuperar la pelota, realizó un sombrero para superarlo y continuar con la posesión. Antes de que el balón tocara el suelo, ejecutó un disparo cruzado que volvió a vencer a Donnarumma e hizo delirar a todo el Santiago Bernabéu.

¡¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, FEDERICO!!! ¡¡¡GOLAZO TOTAL DE VALVERDE, HAT-TRICK Y 3-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY EN EL BERNABÉU!!!





De esa manera, completó su triplete en apenas un tramo, algo que coincidió con una circunstancia extraña: el Pajarito no había roto la red en sus nueve encuentros anteriores con el elenco ibérico en lo que iba de la competencia internacional. Para colmo, el local no contó con la presencia de Kylian Mbappé, que se está recuperando de una lesión; y marró un penal en el complemento, que le valió a Vini un pedido de disculpas de cara a la hinchada.

El récord de Lionel Messi que Valverde igualó

Los tres tantos del mediocampista le permitieron al conjunto español, que lo tuvo a Franco Mastantuono en cancha durante más de un cuarto de hora, encaminar el resultado en el primer duelo de la serie. Encima, el ex Manya igualó una plusmarca que solo Lionel Messi tenía en su haber -hacerle un hat-trick al cuadro británico en un tiempo- y despertó la mística blanca. La definición del cruce se resolverá en el encuentro de vuelta entre ambos equipos, que se disputará la semana que viene en Inglaterra.