Bomba: aseguran que Kylian Mbappé tiene un romance con una famosa actriz española

El delantero del Real Madrid y la intérprete habrían ido juntos a cenar a un prestigioso restaurante de la capital francesa.

Los rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé crecieron en las últimas horas luego de que ambos fueran vistos juntos en una cena en París. El delantero del Real Madrid y la actriz española habrían compartido una salida en un restaurante de estilo italiano, según imágenes difundidas en redes sociales. Aunque ninguno confirmó una relación, la escena alimentó las especulaciones.

De acuerdo con las publicaciones que circularon en Instagram y otras plataformas, la cena se desarrolló en un ambiente íntimo . En algunas imágenes se observa a la protagonista de Élite degustando una lasaña, mientras que el artillero galo habría elegido una pasta carbonara. Ese plato, de hecho, fue mencionado por el futbolista en varias ocasiones como uno de sus favoritos. La coincidencia culinaria fue uno de los detalles que llamó la atención de los usuarios que difundieron el encuentro.

La noche no habría terminado en el restaurante. En base a lo que indicaron distintas cuentas dedicadas a la vida nocturna capitalina, ambos continuaron la salida en un rooftop con vista a la Torre Eiffel . Testigos señalaron que fueron vistos en el skybar del Hotel Pullman Paris Tour Eiffel, un lugar conocido por su vista panorámica de la ciudad. Allí, habrían compartido cócteles mientras conversaban frente a los ventanales del bar .

Varias historias publicadas por asistentes del lugar mostraron a dos figuras muy parecidas a la intérprete y al artillero conversando a corta distancia. Ese detalle intensificó todavía más las especulaciones en redes sociales: los videos y fotografías se viralizaron rápidamente y comenzaron a circular en portales dedicados al espectáculo. Sin embargo, ninguna imagen muestra con claridad absoluta a ambos juntos.

Así ha llegado Mbappé a Madrid tras pasar unos días en París.

Las versiones de romance surgieron a fines de febrero

No es la primera vez que Expósito y Mbappé aparecen vinculados por rumores de romance. A fines de febrero coincidieron en el Madrid Fashion Week, evento en el que la actriz fue una de las figuras más comentadas. Durante esa semana, la artista ibérica lució un llamativo diseño de la firma Marine Serre confeccionado con más de 800 pinceles reciclados. La presencia de los dos en la principal ciudad de España también despertó comentarios en redes.