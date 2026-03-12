El Chiqui Tapia juega fuerte: "Quiero que la Finalíssima se juegue en el Monumental"

El presidente habló al salir de Tribunales tras responder la indagatoria de la Justicia ordinaria por la acusación de ARCA.

No afloja en la suya. Claudio Chiqui Tapia estuvo este jueves en Tribunales para cumplir con la citación de la Justicia para declarar acerca de las acusaciones de ARCA sobre el manejo del dinero de AFA y supuestos incumplimientos fiscales.

A la salida del edificio, el presidente de AFA realizó declaraciones sobre este tema y también sobre la parte deportiva.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados. Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", dijo el dirigente.

Este jueves trascendió que la Federación Española propuso que el Bernabéu fuera sede del partido programado para el viernes 27 de marzo entre la selección nacional y la furia española.

Se trata del duelo entre el ganador de la última Copa América y la última Eurocopa. Ambos se consagraron en 2024 pero el partido quedó pendiente.

Claudio "Chiqui" Tapia sale de Comodoro Py después de declarar en la causa por presunta evasión de $19 mil millones: "Cumplimos con lo que quería la Justicia".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina.Esto se debe a la incertidumbre sobre la posibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La sede elegida para este encuentro, que se disputará el 27 de marzo y que enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, había sido el estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde también se había realizado la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en Qatar decidieron paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, debido a la guerra en Medio Oriente por los bombardeos entre Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de estos últimos con sus países vecinos.

Es por esto que la Federación Española propuso al Bernabéu como sede para este encuentro, aunque debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley.

Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).