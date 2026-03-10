La dura advertencia de Chiqui Tapia por las denuncias: "Muchos van a transpirar como yo"

El presidente de la AFA lanzó una advertencia al Gobierno, por el proceso judicial en el que está involucrado.

Tapia y Toviggino están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco, por más de $19.000 millones.

Este lunes se realizó la presentación de LPF Play , la nueva plataforma de transmisión de partidos impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este contexto, Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la institución, habló sobre la investigación que gira en torno a él, y realizó una dura advertencia al Gobierno Nacional por el proceso judicial que atraviesa.

" Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza” , expresó en ironía, respecto del video que trascendió años atrás en el que se captó a un asesor secándole la nuca al funcionario. Y aseguró que "la verdad saldrá a la luz".

Estas declaraciones se dan en un contexto marcado por la tensión judicial con el Gobierno Nacional. Días atrás, Tapia logró aplazar sus indagatorias por haber registrado un cambio de abogado, por lo que deberá presentarse ante el juez Diego Amarante recién el jueves 12 de marzo . Un día antes será el turno de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Tanto Tapia como Toviggino están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco, con un monto que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), supera los 19.000 millones de pesos.

toviggino tapia malaspina comité afa

El presidente de la AFA logró aplazar su citación judicial tras registrar un cambio de abogado, pero el juez Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas. Este aviso se pronunció tras el paro que realizó la AFA y en el cierre de la presentación de LPF Play, la plataforma de streaming con la que la AFA transmitirá de ahora en más el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Selección femenina y el futsal, tras no haber alcanzado un acuerdo para su televisación.

"El fútbol argentino no solamente pasa por la Capital y por la provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país", sostuvo Tapia y expresó: "Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas".

Tapia y Toviggino, más complicados con la Justicia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos 1,4 millones de dólares.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.