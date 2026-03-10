Acompañado de gobernadores, Milei abre "Argentina Week" en Nueva York en busca de inversiones

En el evento, que comienza este martes, habrá inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos.

Se trata de un road show de inversiones que tendrá a Milei como protagonista excluyente con una serie de reuniones.

El presidente Javier Mile i encabeza este martes por la mañana la apertura de "Argentina Week" en New York, con el objetivo principal de poder atraer inversiones. Está acompañado de diez gobernadores.

Se trata de un road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. Previo a ello, Milei se reunió con el CEO del JP Morgan en Nueva York, Jamie Dimon.

En el evento habrá inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos con el objetivo de promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético.

Además viajaron junto al presidente, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Todos participarán del evento con agendas propias y reuniones con empresarios.

El discurso de Javier Milei

El Presidente anticipó que la charla va a tener dos partes, una principal relacionada con el mecanismo de toma de decisiones “como nosotros diseñamos la política de Estado. Tenemos como objetivo ser el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos es que no todos los instrumentos de política son aceptables, es decir que hay restricciones morales”, dijo.

“Nosotros ponemos en primer lugar los valores éticos y morales”, destacó.

Esta es la décima tercera visita del mandatario argentina a Estados Unidos. El embajador argentino en suelo norteamericano, Alejandro “Alec” Oxenford, publicó un comunicado anunciando la presencia del país en La Gran Manzana y definió el evento como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

En este espacio de la promoción económica de la gestión libertaria en el exterior, el gabinete buscará mostrar avances de su programa de gobierno y reforzar la narrativa de apertura a los mercados.

La presencia de los gobernadores es uno de los aspectos más relevantes de la agenda presidencial de esta jornada. Los mandatario provinciales que aceptaron la invitación del Gobierno nacional participarán de reuniones con empresarios y fondos de inversión interesados en proyectos productivos. Si bien Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) estaban entre los convocados, no viajaron a Estados Unidos.

La agenda de Javier Milei

Posteriormente, al mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaiso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

Luego, el próximo sábado 16 de marzo estará en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes. El encuentro iniciará a las 8 de la mañana en horario español y tendrá 13 paneles en los que se tocarán temas como la agenda económica global hasta cuestionamientos a la izquierda.