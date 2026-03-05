Rolando Figueroa sobre el viaje a Nueva York: "Neuquén va con agenda propia"

El gobernador le bajó el tono a la invitación del presidente Javier Milei y aclaró que las provincias buscan sus propios objetivos. Qué inversiones va a buscar en Estados Unidos.

Tras los anuncios de una invitación del presidente Javier Milei a Rolando Figueroa y otros gobernadores a participar de una ronda de reuniones en Nueva York en el marco del Argentina Week 2026 , el gobernador neuquino confirmó su viaje a Estados Unidos pero reafirmó su autonomía provincial. " Neuquén va con agenda propia" , afirmó el mandatario, que aclaró que pasará cinco días en la ciudad norteamericana con el objetivo de tentar a nuevos inversores.

"La provincia de Neuquén siempre tiene agenda propia", aseguró Figueroa durante la inauguración de 36 colectivos 0 kilómetro que se incorporan al sistema COLE en Neuquén capital. "Nosotros hace tiempo habíamos sido invitados para distintas exposiciones. Coincide que se realice la Argentina Week. Se potencia todo", aclaró.

Aunque admitió que viajará junto a otros gobernadores junto a la comitiva oficial de la Nación, recordó que tanto él como otros gobernadores tendrán su propio cronograma de reuniones en base a los intereses particulares de cada región.

"Nosotros vamos a coincidir con la comitiva de Nación, pero vamos varios gobernadores que tenemos todos agenda propia y sí tenemos exposiciones particulares los gobernadores en algunos lugares", dijo Figueroa y agregó que desde el gobierno nacional les solicitaron especialmente que Neuquén esté presente en algunas reuniones de exposición junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Luis Caputo, y otras con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Hay un especial interés en Neuquén", dijo el gobernador sobre la atracción que genera el crecimiento de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta ante los ojos de inversores y empresarios internacionales.

Por otro lado, el gobernador neuquino señaló que también tienen pautadas rondas de reuniones con empresarios que viajan desde distintos puntos de Estados Unidos para ser parte de la Argentina Week y que buscan tender lazos comerciales con Neuquén.

¿Qué busca Neuquén en Nueva York? Figueroa señaló que tienen dos objetivos principales. "Nosotros vamos fundamentalmente a ver inversiones en gas y petróleo, pero también queremos interesar a a cadenas de hoteles para desarrollar hotelería dentro de la provincia", aseveró.

Detalló que pasará cinco días en la metrópolis norteamericana, entre el lunes y el viernes, para realizar actividades en conjunto con el presidente Javier Milei y desarrollar también su propia agenda junto a empresarios estadounidenses y en conjunto con otros gobernadores que comparten inquietudes similares.

"Es muy importante que la Argentina productiva se haya tenido en cuenta, ¿no? Nosotros vemos una oportunidad para a partir del trabajo serio de las economías locales también podamos plantear de qué manera podemos robustecer el crecimiento de la Argentina", señaló.

"Creo que se ha dado el buen clima con los otros gobernadores para generar esto. No es armar un grupo simplemente para generar fortaleza política. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente que tiene que ver con cómo nos podemos complementar para generar el desarrollo argentino y que ese desarrollo argentino se potencie, pero que se le tenga el respeto debido a las provincias que generamos ese crecimiento", argumentó.

Figueroa detalló que serán parte de la comitiva los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil(Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). "Somos los que siempre nos estamos reuniendo, sobre todo para ponerle una mirada federal a este crecimiento que tiene tener la Argentina", dijo y añadió: "(Estamos) muy lejos de de lo que habitualmente se llama roscas políticas. Nosotros queremos armar un serio encuentro en la proyección de la Argentina a partir del trabajo y la producción".

Argentina Week, un evento para atraer inversores

Según información publicada por el diario Perfil, la agenda en Nueva York será intensa y contará con el apoyo de los bancos más grandes del mundo, como JP Morgan, Citibank y Bank of America. El evento principal reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes, quienes escucharán de primera mano los planes económicos del presidente Javier Milei. El martes 10 de marzo será el día clave: Milei va a exponer en la torre de JPMorgan ante el influyente Jamie Dimon, quien será el encargado de presentarlo ante los inversores.

Además, también de acuerdo a la información publicada, los líderes de compañías como YPF, Globant, Mercado Libre, Pampa Energía y Ualá formarán parte de los paneles de discusión. Los ejecutivos expondrán sobre el potencial de Argentina en energía, minería y tecnología. La gira cerrará con una premiación en la sede de Microsoft, donde el ministro Caputo entregará distinciones a los "RIGI Champions", las empresas que ya apostaron por el nuevo régimen de inversiones.