Escala salarial para "cuidado de personas" en marzo 2026: cuánto cuesta por hora y por mes

La Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ) confirmó la nueva escala salarial para aquellos trabajadores al cuidado de personas . ¿Cuánto cobran en marzo de 2026 ?

De acuerdo a la información brindada por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) , ¿cuál es la escala salarial que rige en marzo de 2026 para los trabajadores al cuidado de personas ?

La hora de trabajo de los empleados a cargo del cuidado de personas cuesta 3.546,66 pesos –con retiro- y 3.952,85 pesos –sin retiro- en marzo de 2026 .

La Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) nuclea a los trabajadores a cargo del cuidado de personas.

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores del sector, que incluye un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas -que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas-. El aumento se aplica en dos tramos: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo de 2026.

En relación al bono o suma no remunerativa, cabe consignar que aquellos trabajadores que cumplen menos de 12 horas semanales accederán a un pago de 8.000 pesos. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, la suma asciende a 11.500 pesos. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales recibirán $20.000 adicionales. Este sistema de montos no remunerativos se aplicará durante ambos meses.

Cabe recordar que el anteúltimo convenio logrado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) data de noviembre de 2025, en el que se había acordado un aumento salarial por el que los empleados a cargo del cuidado de personas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025.

Qué dice el Convenio Colectivo que nuclea a los cuidadores de personas

Los salarios mínimos de los trabajadores a cargo del cuidado de personas están incluidos en la cuarta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a los empleados del sector. Esta categoría del Convenio comprende a la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

La hora de trabajo de los empleados a cargo del cuidado de personas cuesta 3.546,66 pesos –con retiro- y 3.952,85 pesos –sin retiro- en marzo de 2026.

Asimismo, el Convenio Colectivo que nuclea a los trabajadores a cargo del cuidado de personas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.