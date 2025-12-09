Bono para empleadas domésticas en diciembre 2025: cuánto es y quiénes lo cobran

La nueva paritaria del sector acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa. El monto dependerá de las horas semanales trabajadas.

Además del aumento salarial y el aguinaldo, las más de 1,3 millones de empleadas domésticas recibirán en diciembre un bono extraordinario no remunerativo . Esto forma parte del acuerdo paritario anunciado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La suma fija alcanza a todas las categorías y su monto dependerá de las horas semanales trabajadas .

Semanas atrás, en una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, se estableció un incremento total del 2,7% dividido en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% a pagar en diciembre , además de un bono de hasta $14.000 por tres meses.

La nueva paritaria estableció una suma fija no remunerativa de hasta $14.000 que se pagará en noviembre, diciembre y enero . La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas , de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Empleadas domésticas. El bono llega a los $14.000 para las empleadas que trabajen más de 16 horas semanales.

Así quedan las escalas salariales de las empleadas domésticas en diciembre

Tras este nuevo acuerdo paritario, así quedan los valores de los salarios para las empleadas domésticas dependiendo si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Supervisor/a

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Caseros/as

$3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Personal para tareas generales (limpieza y mantenimiento)

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

A-empleadas-domestica.png Todas las categorías de empleados de casa particulares tendrán un incremento de 1,3% en diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas y cuál es el monto estimado

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es un beneficio obligatorio para todos los trabajadores en relación de dependencia, incluyendo las empleadas de casas particulares debidamente registradas. La forma de calcularlo es igual a la de cualquier otro sector: se toma la mitad del salario más alto percibido en los últimos seis meses, sin incluir conceptos como bonos extraordinarios o adicionales no remunerativos.

Con el nuevo incremento por paritarias en diciembre, el salario de ese mes será el más elevado del semestre y el que finalmente se utilizará para pagar el SAC. Con este aumento, la categoría más común del sector, es decir personal para tareas generales con retiro, el sueldo llegará en el último mes del año a $384.713,01, por lo que recibirá $192.356 de aguinaldo.

En el caso de quienes no trabajaron todo el semestre, el pago se realiza de forma proporcional: se divide el mejor sueldo por seis y se multiplica por los meses trabajados. El plazo legal para abonarlo es hasta el 18 de diciembre, aunque muchos empleadores suelen adelantarlo y pagarlo junto al salario mensual. En caso de demoras, la normativa laboral contempla sanciones por mora e intereses.

Empleadas domésticas exigen una Ley de Salario Mínimo. En el último mes del año, las empleadas domésticas cobrarán un aumento salarial, el bono y el aguinaldo.

Cuánto cobrará de aguinaldo cada categoría

Teniendo en cuenta el salario bruto, sin descuentos ni adicionales de diciembre como el más alto del segundo semestre del año, el SAC será el siguiente en cada categoría:

Supervisor/a

Con retiro: $235.978,00

Sin retiro: $262.856,50

Tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $219.237,78

Sin retiro: $244.045,89

Casero/a

$213.910,80

Cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

con retiro: $213.910,80

Sin retiro: $238.377,84

Tareas generales (limpieza y mantenimiento)

Con retiro: $192.356,50

Sin retiro: $213.910,80

Los montos pueden variar según el plus de antigüedad del 1% anual o el adicional de 30% por zona desfavorable, aplicable en provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.