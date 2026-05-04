¿Cuánto vale la hora de limpieza para empleadas domésticas en mayo de 2026 ? La Upacp informa los valores actualizados.

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en mayo de 2026

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del convenio que nuclea al personal auxiliar de casas particulares . Se trata del denominado personal para tareas generales, que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado , mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. ¿Cuánto cuesta la hora de limpieza en mayo de 2026 ?

Cabe recordar que, a fines de febrero de 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) -entidad que representa a las trabajadoras - alcanzó el último acuerdo paritario que incluyó incrementos salariales para los meses subsiguientes.

A fines de febrero de 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares alcanzó el último acuerdo paritario que incluyó incrementos salariales para los meses subsiguientes.

Este es salario por hora de limpieza en mayo de 2026

La hora de limpieza cuesta 3.348,37 pesos –con retiro- y 3.599,86 pesos –sin retiro- en mayo de 2026.

Asimismo, el salario mensual es de $410.773,52 –con retiro- y de $455.160,14 –sin retiro-.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las provincias de: La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Por ende, para estos casos el salario por hora de limpieza en mayo de 2026 es el siguiente:

4.352 pesos –con retiro-.

4.680 pesos –sin retiro-.

La escala salarial completa de las empleadas domésticas en mayo de 2026

En mayo de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $4.013,30.

Mensual: $500.649,26.

Sin retiro

Hora:.$4.382,63.

Mensual: $556.024,76.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.807,87.

Mensual: $466.154,67.

Sin retiro

Hora: $4.161,54.

Mensual: $517.277,03.

empleada domestica limpieza 1200 La hora de limpieza cuesta 3.348,37 pesos –con retiro- y 3.599,86 pesos –sin retiro- en mayo de 2026.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.599,86.

Mensual: $455.160,14.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.599,86.

Mensual: $455.160,14.

Sin retiro

Hora: $4.012,14.

Mensual: $505.578,34.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.348,37.

Mensual: $410.773,52.

Sin retiro