El secreto de los chef para que las verduras al horno no se peguen: quedan crocantes y doradas

Las verduras son alimentos llenos de nutrientes y vitaminas para el organismo, fundamentales en cualquier dieta balanceada, ya sea para ganar o perder peso de manera saludable. Sin embargo, muchas veces cocinarlas parece un reto mucho mayor al que realmente representa. Por eso, es clave saber cómo lograr hacerlas al horno sin que se peguen y queden crocantes y exquisitas.

Hay diferentes factores que juegan un rol importante al momento de mandar una fuente llena de verduras al horno: desde la temperatura hasta la ubicación y la forma de apilarlas dentro de la fuente.

Lo que no todos conocen es que hay diferentes métodos que pueden ayudar a que no se peguen, mantengan su sabor y queden con una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Esto se puede replicar con cualquier tipo de verduras, tales como papas, batatas, zapallitos, zanahorias o calabaza, entre muchas otras.

Trucos para que las verduras al horno salgan perfectas

Las verduras al horno son una opción muy elegida por las familias argentinas al momento de buscar un acompañamiento para el plato principal. Sin embargo, también es común que se peguen en el horno o que se quiebren al intentar sacarlas con una espátula.

Para que esto no suceda, los pasos a seguir son realmente sencillos y fáciles de aplicar, de manera que cualquier persona, incluso las que no están tan habituadas a utilizar la cocina, pueda hacerlo y obtener un resultado similar al profesional.

Uno de los puntos más importantes está ligado al horno: precalentarlo desde 30 minutos antes de enviar la asadera al horno será clave para que no se peguen a la base. Los expertos recomiendan ponerlo al máximo durante los primeros minutos de cocción, con el objetivo de que logren dorarse por fuera.

vegetales-frutas-verduras.jpg Trucos para que las verduras al horno salgan perfectas

Las verduras que se cocinan al horno, ya sea peladas o con cáscara, deben estar bien lavadas para quitar todas sus bacterias. No obstante, un dato que no todos toman en cuenta es la importancia de secarlas previo a colocarlas en la fuente para que no queden babosas y blandas. Se aconseja hacerlo después de lavarlas y cortarlas.

La importancia de ubicar bien las verduras

Antes de ubicarlas en la asadera, hay que colocar una capa de aceite (algunos optan por opciones menos calóricas como el aceite en aerosol). Si bien no es necesario verter este ingrediente encima de las verduras, hacerlo sobre la base de la fuente ayuda a que no se peguen y se doren. Otra alternativa similar es el papel de manteca o silicona, que cumple la misma función que la capa de aceite.

El siguiente paso está vinculado con su ubicación. Las verduras deben estar separadas entre sí y no hay que amontonarlas a pesar de que no entren con facilidad. En ese caso, lo mejor es utilizar dos diferentes o cocinarlas en dos tandas. Los cocineros recomiendan dejarlas separadas para evitar que se forme vapor y se peguen durante la cocción.

Finalmente, la temperatura del horno vuelve a jugar un papel fundamental para los últimos minutos de cocción de las verduras. Se debe evitar abrirlo y moverlo antes de tiempo. Asimismo, para el toque final hay que subir el horno al máximo y esperar a que queden doradas de ambos lados.

Los errores más comunes al cocinar verduras al horno

Hay varios factores que son muy importantes al momento de cocinar verduras al horno. De igual manera, hay varios errores comunes que cometen las personas y que pueden perjudicar el resultado de la guarnición.

papas aplastadas hierbassss.JPG Los errores más comunes al cocinar verduras al horno

El principal problema suele estar vinculado con la falta de temperatura del horno al momento de enviar la bandeja con este alimento, sumado a que muchos la envían sin una capa de aceite o alguna alternativa similar para evitar que se peguen.

A su vez, a muchas personas les gana la ansiedad durante su cocción y abren el horno para darlas vuelta antes de tiempo. Otro error similar es amontonar muchas en una misma bandeja y dejar el horno al máximo con el objetivo de que todas se hagan de igual manera. Sin embargo, lo único que se logrará es generar vapor y obtener un resultado poco agradable.