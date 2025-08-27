Oso Burguer, la embajadora neuquina en el Burguer Palusa 2025

Entre las pre seleccionadas del país, Oso Burguer representará a Neuquén en el BurguerPalusa. La votación será el 27/8 en Instagram.

El Burguer Palusa ya no es solo un festival: es un fenómeno cultural y gastronómico que cada año crece en convocatoria y expectativas. La edición 2025 llega con la promesa de superar todas las marcas previas, y como siempre, con la mirada puesta en el público, que tiene en sus manos la posibilidad de elegir a las mejores hamburgueserías del país. La instancia de votación, que se abrirá este miércoles 27 de agosto a través de las historias de Instagram de @burguerpalusa , ya genera expectativa en todo el mapa gastronómico.

De todas las postulaciones, solo 6 hamburgueserías de la Argentina quedaron seleccionadas y se suman otras dos que con el voto popular podrían entrar a la competencia final: entre ellas hay un nombre que resuena fuerte en la Patagonia: Oso Burguer , la única representante de Neuquén, que se ganó su lugar a fuerza de creatividad, constancia y un menú que no deja de sorprender a locales y visitantes.

El Palusa tiene una lógica simple pero efectiva: convoca a hamburgueserías de diferentes provincias, las enfrenta en igualdad de condiciones y deja que el voto de la gente sea quien decida. No hay jurados técnicos ni cocineros estrellas opinando desde la distancia: acá manda el público, que vota con el recuerdo de una mordida jugosa, una combinación inesperada de sabores o el simple placer de una hamburguesa bien hecha.

Este formato democratiza la competencia y, al mismo tiempo, pone en valor a propuestas que quizás no tienen una vidriera nacional constante. Así, proyectos barriales pueden codearse con marcas más instaladas y hasta superarlas si logran enamorar al paladar popular.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 3.33.29 PM (1) Oso Burguer busca meterse entre las mejores hamburgueserías del país.

El rugido de Oso Burguer

Para quienes siguen de cerca la movida gastronómica de la región, no sorprende que Oso Burguer haya llegado al Palusa. Desde su apertura, el local neuquino se propuso elevar la vara de la hamburguesa artesanal. Sus deliciosos panes, las carnes seleccionadas y las combinaciones que apelan tanto a la nostalgia como a la innovación la convirtieron en una parada obligada en la ciudad.

Cada hamburguesa que sale de la plancha lleva detrás la intención de representar a Neuquén en un rubro donde la Patagonia viene peleándole a la hegemonía porteña.

En esta edición del Palusa, Oso Burguer competirá con la Fausti Burger, una de las favoritas del local. Su creador, Joaco Hernández, lo explica así:

“La hamburguesa que postulamos es la Fausti Burger. Va con un colchón de palta natural —palta de verdad—, más unos ingredientes y cositas que le ponemos ahí que le dan un sabor único. Es una de las hamburguesas más pedidas en nuestro local. Arriba lleva un poquito de lechuga cortada en cuadraditos. Y la razón de esta combinación es que me recuerda a una de las primeras hamburguesas que probé en el local de Rodo, que es justamente el organizador de este evento con su proyecto The Food Truck Store. De ahí salió la inspiración.”

Este guiño personal no solo refuerza la propuesta gastronómica, sino también el lazo con la propia historia del festival. La Fausti Burger sintetiza lo que Oso Burguer quiere transmitir: sabor, identidad y un homenaje a los caminos recorridos.

oso burguer fausti La Fausti Burger: pan de papa con semillas de sesamo, colchón de palta , queso Cheddar y lechuga

El peso del voto

La votación de este miércoles 27 de agosto será el momento más caliente del Palusa. Durante esa jornada, las historias de Instagram de @burguerpalusa se transformarán en la urna digital donde cada usuario podrá elegir a su favorita. Las campañas en redes sociales, los posteos creativos y hasta los desafíos virales se vuelven moneda corriente, y los neuquinos ya se organizan para respaldar a Oso Burguer.

Más allá de los resultados, este tipo de instancias logran algo clave: poner a Neuquén en el mapa gastronómico nacional. No se trata solo de ganar un concurso; se trata de mostrar que en la Patagonia también se cocina con nivel, con ideas y con ambición.

Un país de hamburguesas

La Argentina es tierra fértil para las hamburguesas. Lo que en otros países se asocia más a la comida rápida, acá se transformó en un universo propio. Panaderos que hacen fermentaciones largas, carniceros que eligen cortes específicos para las mezclas de carne, cocineros que prueban salsas con identidad local y hasta productores que ofrecen quesos, vegetales y embutidos artesanales para completar la experiencia.

El Palusa refleja esa diversidad y la multiplica: en la misma grilla pueden convivir propuestas con ahumados patagónicos, versiones veganas de base de legumbres, hamburguesas de inspiración tex-mex o combinaciones con sabores autóctonos. Esa riqueza es parte de la explicación de por qué la competencia despierta tanto entusiasmo y por qué la votación se vuelve una verdadera campaña federal.

BOCHI.JPG_BURGERPALUSA-7 La nueva edición del Burguer Palusa calienta motores.

El desafío de trascender

Para Oso Burguer, estar entre las 6 seleccionadas de todo el país no es solo una medalla simbólica: es también un trampolín. Participar implica visibilidad, llegar a públicos nuevos y abrir la posibilidad de crecer. En un escenario donde cada voto cuenta, la hamburguesería neuquina tiene la oportunidad de demostrar que el interior también puede marcar tendencia.

Oso Burguer ya adelantó que prepara algunas sorpresas para agradecer el apoyo y reforzar la campaña, siempre con ese tono cercano y juguetón que caracteriza a la marca.

Una fiesta que recién empieza

El Burguer Palusa 2025 está en marcha y promete ser una edición memorable. Habrá shows en vivo, charlas gastronómicas, capacitaciones para emprendedores y, claro, toneladas de hamburguesas para probar. Pero, como siempre, la esencia del festival no está en los números sino en la posibilidad de que la gente elija y disfrute.

En ese marco, Neuquén tiene mucho para celebrar. Tener a Oso Burguer como representante es un motivo de orgullo y una señal de que la gastronomía patagónica sigue creciendo. El resultado de la votación aún es incierto, pero lo que está claro es que el “oso” ya se ganó un lugar en el corazón de los neuquinos y en la grilla de un festival que mueve pasiones en todo el país.

