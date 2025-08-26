El Comedor La Mañana tiramisú Una receta de tiramisú que no vas a querer dejar de hacer

Fácil, elegante y delicioso: Con esta receta prepará el clásico tiramisú italiano que conquista paladares en todo el mundo.







El tiramisú no es solo un postre; es una experiencia sensorial que combina sabores y texturas de manera inigualable. Este ícono de la cocina italiana, cuyo nombre significa "levántame" o "anímame" en italiano, debe su fama a la energía que aportan su mezcla de café, cacao y azúcar. Hoy te enseñamos cómo prepararlo en casa con una receta sencilla y tradicional, perfecta para deleitar a tus seres queridos.

tirami.jpg Tiramisú, un postre italiano que despierta suspiros. Ingredientes principales Para hacer un tiramisú clásico necesitas ingredientes frescos y de calidad. Aquí te dejamos la lista para una fuente que rinde entre 8 y 10 porciones:

500 gramos de queso mascarpone

4 huevos frescos

100 gramos de azúcar

200 gramos de vainillas

300 ml de café expreso fuerte (frío)

50 ml de licor Amaretto (opcional)

Cacao amargo en polvo para decorar