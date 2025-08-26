El clima en Neuquén

Una receta de tiramisú que no vas a querer dejar de hacer

Fácil, elegante y delicioso: Con esta receta prepará el clásico tiramisú italiano que conquista paladares en todo el mundo.

El tiramisú no es solo un postre; es una experiencia sensorial que combina sabores y texturas de manera inigualable. Este ícono de la cocina italiana, cuyo nombre significa "levántame" o "anímame" en italiano, debe su fama a la energía que aportan su mezcla de café, cacao y azúcar. Hoy te enseñamos cómo prepararlo en casa con una receta sencilla y tradicional, perfecta para deleitar a tus seres queridos.

tirami.jpg
Tiramisú, un postre italiano que despierta suspiros.

Ingredientes principales

Para hacer un tiramisú clásico necesitas ingredientes frescos y de calidad. Aquí te dejamos la lista para una fuente que rinde entre 8 y 10 porciones:

  • 500 gramos de queso mascarpone
  • 4 huevos frescos
  • 100 gramos de azúcar
  • 200 gramos de vainillas
  • 300 ml de café expreso fuerte (frío)
  • 50 ml de licor Amaretto (opcional)
  • Cacao amargo en polvo para decorar

Paso a paso: la receta tradicional

  1. Hacé un buen café expreso o, si no tenés máquina, usá café instantáneo de calidad. Dejá que enfríe y añadí el licor Amaretto si querés darle un toque auténtico.

  2. Dividí las claras de las yemas. En un bol, batí las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida, asegurándote de disolver bien el azúcar.

  3. En otro bol limpio y seco, batí las claras a punto nieve. Este paso le dará ligereza al postre, así que trabajá con movimientos constantes para incorporar aire.

  4. Agregá el mascarpone a la mezcla de yemas y azúcar, integrando con movimientos envolventes para evitar que pierda aire. Luego, sumá las claras batidas con el mismo cuidado.

  5. Sumergí las vainillas en el café enfriado de forma rápida para que queden húmedas, pero no empapadas. Colocá una capa de vainillas en el fondo de una fuente o molde.

  6. Distribuí una capa de la mezcla de mascarpone sobre las vainillas y nivelá con una espátula. Repetí el proceso hasta formar dos o tres capas, según el tamaño del molde. Terminá con una capa de crema.

  7. Cubrí la fuente con papel film y llevá a la heladera por al menos 4 horas, idealmente toda la noche para que los sabores se integren.

  8. Antes de servir, espolvoreá cacao amargo con un colador fino para darle el toque final.
tiramissssuuu.jpg
Un clásico de la pasteleria. Delicia para hacer en casa con esta receta.

Tips para un tiramisú perfecto

  • Usá queso mascarpone auténtico. Este ingrediente es el alma del tiramisú, así que no lo reemplaces por otros quesos.
  • Elegí huevos frescos. Como no se cocinan, asegurarse de que sean de buena calidad, preferentemente pasteurizados.
  • Cuidá las vainillas. Humedecerlas lo justo para que no se desarmen.

Variantes para todos los gustos

  • Sin alcohol: Simplemente omití el Amaretto.
  • Frutal: Reemplazá el café por jugo de naranja y añadí frutillas entre las capas.
  • Sin gluten: Usá vainillas aptas para celíacos.
Tiramisu.jpg

El final perfecto para cualquier ocasión

El tiramisú es el broche de oro ideal para cualquier reunión, ya sea una cena elegante o una merienda especial. Su preparación simple, combinada con su sabor irresistible, lo convierten en un clásico que nunca falla. Con esta receta tradicional y algunos consejos prácticos, podés sorprender a todos desde tu cocina. ¡Ponete manos a la obra y dejá que este postre italiano conquiste corazones en cada bocado!

