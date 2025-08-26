Una receta de tiramisú que no vas a querer dejar de hacer
Fácil, elegante y delicioso: Con esta receta prepará el clásico tiramisú italiano que conquista paladares en todo el mundo.
El tiramisú no es solo un postre; es una experiencia sensorial que combina sabores y texturas de manera inigualable. Este ícono de la cocina italiana, cuyo nombre significa "levántame" o "anímame" en italiano, debe su fama a la energía que aportan su mezcla de café, cacao y azúcar. Hoy te enseñamos cómo prepararlo en casa con una receta sencilla y tradicional, perfecta para deleitar a tus seres queridos.
Ingredientes principales
Para hacer un tiramisú clásico necesitas ingredientes frescos y de calidad. Aquí te dejamos la lista para una fuente que rinde entre 8 y 10 porciones:
- 500 gramos de queso mascarpone
- 4 huevos frescos
- 100 gramos de azúcar
- 200 gramos de vainillas
- 300 ml de café expreso fuerte (frío)
- 50 ml de licor Amaretto (opcional)
- Cacao amargo en polvo para decorar
Paso a paso: la receta tradicional
- Hacé un buen café expreso o, si no tenés máquina, usá café instantáneo de calidad. Dejá que enfríe y añadí el licor Amaretto si querés darle un toque auténtico.
- Dividí las claras de las yemas. En un bol, batí las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida, asegurándote de disolver bien el azúcar.
- En otro bol limpio y seco, batí las claras a punto nieve. Este paso le dará ligereza al postre, así que trabajá con movimientos constantes para incorporar aire.
- Agregá el mascarpone a la mezcla de yemas y azúcar, integrando con movimientos envolventes para evitar que pierda aire. Luego, sumá las claras batidas con el mismo cuidado.
- Sumergí las vainillas en el café enfriado de forma rápida para que queden húmedas, pero no empapadas. Colocá una capa de vainillas en el fondo de una fuente o molde.
- Distribuí una capa de la mezcla de mascarpone sobre las vainillas y nivelá con una espátula. Repetí el proceso hasta formar dos o tres capas, según el tamaño del molde. Terminá con una capa de crema.
- Cubrí la fuente con papel film y llevá a la heladera por al menos 4 horas, idealmente toda la noche para que los sabores se integren.
- Antes de servir, espolvoreá cacao amargo con un colador fino para darle el toque final.
Tips para un tiramisú perfecto
- Usá queso mascarpone auténtico. Este ingrediente es el alma del tiramisú, así que no lo reemplaces por otros quesos.
- Elegí huevos frescos. Como no se cocinan, asegurarse de que sean de buena calidad, preferentemente pasteurizados.
- Cuidá las vainillas. Humedecerlas lo justo para que no se desarmen.
Variantes para todos los gustos
- Sin alcohol: Simplemente omití el Amaretto.
- Frutal: Reemplazá el café por jugo de naranja y añadí frutillas entre las capas.
- Sin gluten: Usá vainillas aptas para celíacos.
El final perfecto para cualquier ocasión
El tiramisú es el broche de oro ideal para cualquier reunión, ya sea una cena elegante o una merienda especial. Su preparación simple, combinada con su sabor irresistible, lo convierten en un clásico que nunca falla. Con esta receta tradicional y algunos consejos prácticos, podés sorprender a todos desde tu cocina. ¡Ponete manos a la obra y dejá que este postre italiano conquiste corazones en cada bocado!
