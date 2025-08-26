La mejor merienda exprés: budín de naranja o manzana súper húmedo, con pocos ingredientes

Esta preparación puede estar lista en menos de una hora. Paso a paso, de qué manera tener un resultado ideal para acompañar las meriendas.

Para acompañar las meriendas y los días de frío, hay preparaciones que son ideales y que remontan a las típicas tardes en familia compartiendo unos mates. Una de las recetas más tradicionales es el budín de naranja y manzana húmedo , que se puede hacer con pocos ingredientes y de forma sencilla.

Las redes sociales y la viralización de videos permitieron que muchas personas se animaran a llevar a cabo recetas que parecían complejas.

En ese sentido, el budín de naranja y manzana es una alternativa que puede servirse en desayunos y meriendas, al mismo tiempo que mezcla lo dulce de este postre con lo cítrico de la fruta.

Paso a paso, cómo hacer el budín de naranja y manzana súper húmedo

La receta para que el budín de naranja y manzana quede súper húmedo con un puñado de ingredientes que prácticamente todas las familias tienen en su cocina. Además, su preparación no es compleja y con un par de pasos se puede tener lista en cuestión de minutos.

El primer paso será separar un bowl grande que permita mezclar la mayoría de los ingredientes en un futuro. Allí habrá que colocar los huevos junto al azúcar hasta lograr un resultado espumoso y con un color más claro. Los especialistas en cocina remarcan que la textura de esta mezcla es clave para que el resultado sea más húmedo y aireado.

Una vez que esté listo, lo siguiente será incorporar poco a poco el aceite hasta que se integre por completo a la mezcla. Aquí es fundamental hacerlo lentamente y en forma de hilo, ya que de esta manera se logrará añadirle una mayor suavidad al budín.

budin-de-mandarina.jpg Paso a paso, cómo hacer el budín de naranja y manzana súper húmedo

Por su parte, previamente hay que preparar el jugo y rallar dos naranjas para aportar el aroma y el gusto cítrico a la preparación. Aunque existen esencias saborizantes muy utilizadas en estas recetas, los expertos remarcan que la ralladura es más potente y natural.

Budín de naranja y manzana: la importancia de precalentar el horno

El siguiente paso será incorporar los ingredientes secos: poco a poco se debe introducir la premezcla (o harina común) con el polvo de hornear, mientras se integra toda la mezcla con un batidor de mano (también pueden usarse un tenedor o una cuchara) con movimientos envolventes que ayudan a mantener el aire en la preparación.

Luego llegará el turno de sumar la otra fruta(las manzanas tienen que estar previamente cortadas o ralladas), hasta que queden bien integradas a la mezcla.

Con todos los ingredientes juntos, hay que precalentar el horno y dejarlo allí aproximadamente 50 minutos. Sin embargo, los expertos recomiendan chequear la mezcla a la media hora introduciendo un palito o un cubierto en el medio del postre. Si sale limpio, quiere decir que está listo para comer.

budin de zanahoria y nueces.jpg

Dejar el horno calentándose 15 o 20 minutos antes de tener lista la mezcla es un paso fundamental para obtener un buen resultado de esta receta. Mantenerlo a fuego medio durante un rato permite que la mezcla no se adhiera a los costados de la fuente, al mismo tiempo que permite una cocción pareja, que se traduce en un budín crocante por fuera y húmedo por dentro.

Un paso imprescindible para que el budín de naranja y manzana casero mantenga su humedad y esponjosidad es dejarlo reposar un buen rato una vez que sale del horno. De lo contrario, muy probablemente las porciones se quiebren al cortarlas por la falta de firmeza del postre al estar caliente.

Esta receta es ideal para acompañar desayunos y meriendas, e incluso algunas personas lo presentan como un postre junto a un café con leche luego de la cena.

Ingredientes para el budín de naranja y manzana súper húmedo