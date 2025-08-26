Plazo fijo: cuánto gano con cada banco si deposito $500.000 tras el salto de tasas de interés

Las entidades dispusieron distintos porcentajes para las colocaciones a un mes. Cuáles fueron los que ofrecieron las TNA más altas y qué rendimientos alcanzan

Los ahorristas que optaron por un plazo fijo como instrumento de resguardo de su dinero se enfrentan a un nuevo escenario frente a la aceleración de las tasas de interés . Tras un relevamiento sobre las entidades financieras, se conoció que hay una amplitud de oferta que va entre el 25% y el 50% de Tasa Nominal Anual (TNA).

La comparación entre los distintos bancos tomó como base un monto fijo de $500.000 a 30 días, un ejemplo que permitió medir el rendimiento en cada caso y visualizar las diferencias en los resultados finales.

El promedio general de las tasas relevadas fue de 45,42% , un dato que marcó que gran parte de las entidades se ubicaron en un rango medio cercano al 46%. No obstante, la amplitud de opciones expuso un contraste claro entre los bancos más grandes y algunos más pequeños que buscaron atraer depósitos con tasas más competitivas .

En este contexto, los diez bancos que tienen el mayor volumen de depósitos tuvieron tasas heterogéneas.

El Banco Nación ofreció un 44% de TNA y llevó el valor inicial a $518.082,19 luego de un mes. Con el mismo porcentaje, el Banco Credicoop tuvo el mismo resultado; mientras que los bancos Galicia, Buenos Aires y el Banco Macro dispusieron una TNA del 45% de TNA, con un resultado de $518.493,15.

En un segundo grupo se ubicaron el Banco Provincia y el Banco BBVA, con una TNA del 43% y un monto de $517.671,23 al concluir el plazo de 30 días, y luego el Banco Santander, que fijó su tasa en 38% y arrojó un resultado final de $515.616,44.

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) implementó una tasa de 46,3%, con un rendimiento de $519.027,40, un valor superior al promedio del sistema. En el otro extremo, el Banco Ciudad se posicionó entre los más bajos con una tasa de 35%, que derivó en un resultado de $514.383,56.

Plazo fijo- Home Banking.jpg

Las tasas de los bancos con menor volumen de depósitos

Por otra parte, las entidades bancarias de menor tamaño también informaron sus tasas para plazos fijos a 30 días. En este grupo se vieron valores incluso más elevado, como el caso del Banco CMF, que alcanzó el nivel más alto con un 50% de TNA, que implicó $520.547,95 al finalizar el mes.

El Banco de Córdoba y el Banco Hipotecario ofrecieron 48,5%, con un rendimiento de $519.931,51. Casi en la misma sintonía, el Banco Meridian, el Banco de Tierra del Fuego y el Banco VOII llegaron al 49%, con un resultado de $520.136,99.

En el mismo segmento, el Banco Bica, el Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera aplicaron una tasa de 48%, que llevó la cifra de base a $519.726,03. En tanto, el Banco Comafi tuvo una TNA de 46,5%, con un rendimiento de $519.109,59. Apenas más abajo se posicionó el Banco de Corrientes, que con el 46% entregó $518.904,11.

En tanto, el Banco del Sol y el Banco Mariva optaron por 47%, con un resultado de $519.315,07; mientras que el Banco Dino y el Bibank ofrecieron 42%, con un total de $517.260,27.

Estas cifras dejaron en evidencia que los bancos que tienen un mayor volumen de depósitos no siempre encabezaron el ranking de tasas. En este sentido ,hubo medianas y chicas que mostraron porcentajes más altos en sus TNA, una condición que subió el rendimiento por mes frente a las colocaciones en bancos tradicionales.