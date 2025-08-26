Cinco empresas están interesadas en la explotación del hotel Termas de Copahue

Se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública para otorgar la concesión que será por 15 años, con posibilidad de prórroga de 5 años más.

Se abrieron los sobres de las empresas interesadas en las termas de Copahue

Esta semana se llevó a cabo el acto de apertura de sobres del llamado a licitación del Hotel Termas del Copahue donde hubo cinco interesados. Del acto participó el gobernador, Rolando Figueroa, junto a los ministros de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry.

De la actividad también participaron el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa y el presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, quien al término del acto indicó: “Hubo cinco interesados, cinco propuestas que se recibieron. La verdad es que estamos en un momento importante. A partir de ahora, se continúa con el proceso de revisión de la documentación de los oferentes”.

"Estamos ante un hito muy importante: esta licitación pública, transparente, representa una gran oportunidad para todo el desarrollo turístico de las localidades de Copahue y Caviahue. Estamos a la espera de cuál será la propuesta que llevará adelante este desafío tan importante”, aseguró.

matias ramos copahue

Explicó que es una licitación a 15 años, con posibilidad de prórroga de 5 años más. "Nosotros venimos trabajando de una manera muy fuerte con el sector privado. Hoy estamos desarrollando un producto como Termas Nieve, que es posible también gracias al privado, que es quien lleva a los turistas”.

Cinco ofertas para la concesión

Según confirmaron desde el Ejecutivo, en esta oportunidad, cinco oferentes se presentaron al proceso licitatorio. Los mismos realizaron visitas técnicas al inmueble junto al equipo del Ente, a fin de conocer en detalle el estado actual de las instalaciones y proyectar su puesta en valor para el futuro.

termas de copahue nieve

El inmueble cuenta con más de 12.400 metros cuadrados de superficie total (12.417,21 m²) y 3.098 m² cubiertos, con capacidad para 152 plazas distribuidas en 81 habitaciones, además de múltiples espacios comunes y servicios que lo convierten en una infraestructura clave para la oferta turística de la región.

Las instalaciones incluyen un acceso principal, hall de recepción, baños públicos y para el personal, vestuarios, bar y sala de estar, salón comedor, depósito, cocina, comedor para el personal, conserjería, gerencia, sala de máquinas y espacio para cilindros de gas, entre otros.

intendente de Caviahue Copahue Oscar Mansegosa

"Con esta concesión se busca garantizar la prestación de servicios de calidad en hospedaje, restaurante, confitería, snack bar y otros adicionales, en línea con la creciente demanda que registra Copahue en cada temporada", informaron en un comunicado de prensa.

Modelo de gestión: Chapelco, hosterías y rutas

El gobierno de la provincia del Neuquén llevó a delante la adjudicación de la concesión por 25 años -con opción a 5 más- del centro de esquí y complejo Chapelco a la empresa Transportes de Don Otto SA.

De esta manera se afianza y consolida el modelo de gestión de gobierno que busca recuperar y dinamizar con valor estratégico el crecimiento económico de las regiones y su oferta turística a nivel nacional e internacional.

En el caso de las hosterías de la Región Alto Neuquén: Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Los Miches y Manzano Amargo (inaugurada por esta gestión) se está llevando a cabo un programa de fortalecimiento y mejoras que contempla mejoras integrales de infraestructura, asistencia técnica y capacitaciones para el personal, con el objetivo de mejorar la calidad de la oferta turística y la atención al visitante.

manzano amargo hosteria

Las hosterías son administradas por el Gobierno de la Provincia de Neuquén a través de Neuquentur SE.

"En esa misma línea, el gobernador Rolando Figueroa lleva a cabo el ambicioso plan diseñado para mejorar la infraestructura vial de la provincia que incluye la construcción de 600 kilómetros de rutas en los próximos cuatro años. Más del 50 por ciento de lo que se ha pavimentado en la provincia en todos los años anteriores", aseguraron.