Murió el carpintero del Parque Nacional Lanín, querido por todos: el dolor en las redes

El Parque Nacional Lanín expresó su dolor y condolencias ante la partida de un ser humano y trabajador muy querido.

El trabajador del Parque Nacional Lanín era muy querido por todos.

El Parque Nacional Lanín está de luto. El lunes 25 de agosto se apagó la vida de Néstor Aurelio Salamanca, a los 64 años , tras una larga enfermedad que enfrentó con la misma entereza con la que transitó sus días de trabajo: en silencio, con dignidad y sin perder la humildad.

Durante 34 años, Néstor trabajó como carpintero del Parque de los majestuosos bosques patagónicos, construyendo mucho más que portadas, carteles, aberturas o techos. Construyó vínculos, confianza, respeto. Dejó huellas imborrables en la madera y en los corazones de quienes compartieron el camino con él.

"Siempre dispuesto a colaborar con sus compañeros y brindar una mano cuando se lo necesitaba ", contó una compañera que lo conocía. Desde la Intendencia del Parque lo recordaron como un hombre comprometido con su labor, respetuoso, generoso y profundamente querido por todos.

"Se agradece la labor ejemplar de nuestro compañero Néstor Aurelio Salamanca. Su legado de humildad, sencillez y amor por el trabajo permanecerá en cada rincón y en nuestros corazones", expresaron.

A lo largo de más de tres décadas, Salamanca participó en innumerables trabajos de mantenimiento y mejora en diversos puntos del Área Protegida. Su labor artesanal dio forma a muchas de las estructuras que hoy enmarcan el paisaje del Lanín. Y aunque su paso por la vida fue discreto, su impacto fue enorme.

"Su legado vive en cada rincón del Parque", expresaron desde la administración del área protegida, al anunciar su fallecimiento.

El profundo dolor que atraviesa hoy a la comunidad del Parque Nacional Lanín es compartido también por familiares, amigos y excompañeros que lo conocieron bien como un carpintero y un ser humano muy querido.

En su mensaje oficial, el Parque destacó que "su humildad, sencillez y amor por el trabajo permanecerán en cada rincón y en nuestros corazones", palabras que reflejan el impacto humano y profesional de Néstor en la institución.

Las condolencias a su familia

Las condolencias se extienden especialmente a su esposa Andrea Curruhuinca, sus hijas Andrea y Jovita, su hijo Luciano Martín, y a su hijo y compañero de labores, el guardaparque de Conservación Territorial, Néstor Alejo Salamanca.

Luz, paz y amor. Y fuerza para su familia para sobrellevar este dolor. En las redes sociales, varias personas que lo conocieron expresaron también su dolor y condolencias por la muerte de Salamanca.

Uno de los mensajes más sentidos fue el que dejó su señora, quien en pocas palabras reflejó el gran amor que le tenía: "Mi vida, mi alma como te decía yo... 46 años en las buenas y en las malas. En paz descanses, mi amor", expresó Andrea Curruhuinca.

Otros mensajes se solidarizaron con la familia...

Oscar Orlando escribió: "Nuestros más sentido pésame Andrea, te abrazamos y que descanse en paz tu gran compañero de vida. A tus hijos consuelo en su corazón. Descansa en paz, Néstor, siempre te recordaremos con cariño y admiración".

Ana Hormazabal, puso: "Mi vecinito lo mejor del mundo, qué triste. Siempre en mi corazón". y Julia Muñoz: "Es increíble, aún no lo puedo creer, gran tristeza, mis condolencias a toda su familia".