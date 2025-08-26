Organizan un festival para pedir por la liberación de Cristina Kirchner: cuándo y dónde se realizará

Seguidores de la expresidenta ser reunirán en el barrio porteño de La Boca. Todos los detalles del encuentro.

Seguidores de Cristina Kirchner realizarán el segundo festival por la libertad y la democracia para pedir su liberación.

Los seguidores de Cristina Kirchner se volverán a juntar para pedir su liberación . Lo harán este domingo 31 de agosto en el barrio porteño de La Boca, donde a partir de las 14 horas convocaron a un festival por "la libertad y la democracia", en apoyo de la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional.

En las inmediaciones de la Plaza Usina, se llevará a cabo el segundo encuentro militante bajo la consigna " Cristina Libre ". Según anunciaron, tocarán bandas en vivo, habrá una feria de emprendedores, talleres para niños y adultos, mesas gráficas, entre otras cosas.

"La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta", indicaron desde la organización.

En el acto anterior, realizado el 20 de junio, Cristina Kirchner redirigió el banderazo que se iba a realizar frente a su casa de Constitución a Parque Lezama, luego de denunciar un operativo policial "sin orden judicial" en San José al 1111, lo que fue considerado por la exmandataria como una "provocación" por parte de la ministra Patricia Bullrich.

Festival, Cristina Kirchner

"Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama", expuso en sus redes sociales.

Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial

Cristina Kirchner permanece en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. No obstante, la expresidenta sigue activa en su rol político para la sociedad y, en este sentido, recibió este domingo a dos importantes referentes de la educación.

En sus redes sociales, lo expresó de esta manera: "Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)", comenzó indicando en su cuenta de X.

Embed Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de… pic.twitter.com/R75gB5wCs7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2025

Seguidamente, contó: "Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente". Además, destacó: "Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país".

Finalmente, cerró su tuit con gratitud: "Gracias David por la visita y por la solidaridad".

Cristina Kirchner atacó a Javier Milei en X

El viernes pasado, la expresidenta también había utilizado su cuenta de X para expresar su repudio al caso de las coimas en las compras de medicamentos que sacude al gobierno de Javier Milei.

Tras conocerse los audios, el Gobierno Nacional tomó la decisión de echar a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Luego de las repercusiones, Cristina decidió hablar al respecto desde su casa donde cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad.

“Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem son infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal".

Embed Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.



Bueno… dejame… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025

Tras ello insistió en comparar este episodio con su propia condena: “Porque si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “EL JEFE” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…“, desarrolló Cristina.

"Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?", lanzó Fernández de Kirchner y continuó con las acusaciones: "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…".

Según la exmandataria, los audios que se filtraron prueban que el Presidente de la Nación sabía sobre el supuesto cobro de coimas: "te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!", tuiteó.