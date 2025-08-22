Cristina Kirchner contra Milei por las coimas: "¿Qué vas a decir ahora, que no conocés a tu hermana?"
Mientras cumple condena por corrupción, la expresidenta arremetió contra Milei por los cobros de sobornos en la agencia de discapacidad.
La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó este viernes sus redes sociales, para hablar sobre el escándalo que se dató con la filtración de audios que exponen supuestos cobros de coimas en su agencia.
Tras conocerse los audios, el Gobierno Nacional tomó la decisión de echar a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Luego de las repercusiones, Cristina decidió hablar al respecto desde su casa donde cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad.
Nota en desarrollo.
