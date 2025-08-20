Diputados: ratificaron el veto de Javier Milei en jubilaciones y lo rechazaron en discapacidad

Este miércoles se dio inicio a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei, como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
Diputados ratificó el veto en Jubilaciones
La votación concluyó con 160 votos a favor de insistir con la ley y 83 votos en contra. Con este resultado, la oposición estuvo a dos votos de conseguir los dos tercios necesarios para rechazar la determinación del presidente.
