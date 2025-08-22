Ariel García Furfaro podría ir 25 años preso por el fentanilo: los antecedentes de intento de asesinato

El empresario y sus allegados podrían enfrentar duras condenas tras 96 muertes por la medicación contaminada. Cuáles son todos sus antecedentes penales.
El empresario farmacéutico Ariel García Furfaro y su familia se encuentran bajo la lupa de la Justicia. La causa, que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., podría derivar en condenas de hasta 25 años de prisión por la distribución de fentanilo adulterado en distintos hospitales y clínicas del país.
El juez Ernesto Kreplak comenzó este jueves con las indagatorias de los detenidos. Durante la audiencia, la defensa solicitó la excarcelación de Nilda Furfaro, madre de Ariel, y el magistrado otorgó prisión domiciliaria mientras se evalúa su pedido formal. La medida también aplica a Olga Luisa Arena, abuela del empresario y presidenta formal de HLB Pharma Group al momento de producirse el lote contaminado, debido a su avanzada edad.
Todos los imputados, incluyendo a Ariel García Furfaro, enfrentan cargos bajo el Artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de entre 10 y 25 años de prisión cuando el envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales resulta en la muerte de una persona. En caso de lesiones graves, la ley prevé una pena de tres años.
Trayectoria del empresario y antecedentes penales
Ariel García Furfaro ya contaba con antecedentes antes de involucrarse en la industria farmacéutica. En 2002 fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, tras rociar alcohol y prender fuego a un empleado de su restaurante, Rafel Lupa Cayo. Luego de cumplir su condena, decidió enfocarse en el sector farmacéutico y actualmente posee varios laboratorios y droguerías, siendo los más conocidos HLB Pharma Group y Ramallo S.A., ambos vinculados al opioide adulterado.
Además de esta causa, García Furfaro enfrenta un proceso por contrabando agravado, debido a la importación de maquinarias desde China declaradas por cinco millones de dólares, cuando el valor real era de 500 mil. Otros laboratorios bajo su control incluyen Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Familiares y directivos detenidos
La investigación también apunta a sus hermanos menores Diego y Damián, que tenían control operativo sobre HLB Pharma. Diego continuaba trabajando en la verdulería familiar y Damián participaba de la operación del laboratorio. Además, varios directivos y accionistas fueron arrestados, entre ellos:
-
Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo
Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB
Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo
Rodolfo Labrusciano, director suplente
Estas detenciones reflejan la amplitud de la investigación, que busca determinar responsabilidades en la producción y distribución del fentanilo contaminado. La Justicia sostiene que todos los imputados podrían enfrentar penas que oscilan entre 10 y 25 años, dependiendo de los resultados del proceso y de la gravedad de las consecuencias derivadas del envenenamiento.
El caso generó alarma en el sector farmacéutico y entre la sociedad, debido a la posible implicancia de múltiples familiares y directivos en un hecho que derivó en riesgo para la vida de personas que consumieron los fármacos adulterados. La situación sigue en desarrollo y los próximos días serán clave para definir si se confirman medidas adicionales, como otra prisión domiciliaria o la extensión de la investigación sobre otros laboratorios vinculados al empresario.
