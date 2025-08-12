Cristina Kirchner no devolvió la plata de la corrupción de la causa Vialidad: qué bienes podrían embargarle

Todos los condenados deben devolver más de $684.000 millones. Cuál es el patrimonio de la expresidenta.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso iniciarán la ejecución de los bienes embargados hasta cubrir la suma establecida.

Este miércoles 13 de agosto vence el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 estableció para que los condenados en la causa Vialidad, depositen en una cuenta judicial $684.000 millones en concepto de reparación por los delitos cometidos. La cuenta, abierta en el Banco Nación, continúa sin movimientos.

Si la situación se mantiene, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso iniciarán la ejecución de los bienes embargados al inicio del proceso hasta cubrir la suma establecida.

El tribunal explicó que esta medida responde a la determinación precisa del daño ocasionado al Estado, daño que fue considerado como beneficio directo de un grave hecho de corrupción. La resolución incluye una advertencia: si no se realiza el pago, se procederá a ejecutar los bienes necesarios para cumplir con la reparación.

La obligación es solidaria, lo que significa que el monto no se divide de forma automática entre los condenados. Deberán llegar a un acuerdo entre ellos sobre qué parte aportará cada uno.

El patrimonio de Cristina Kirchner bajo la lupa

El 13 de agosto vence el plazo para pagar la reparación en la causa Vialidad.

Avanzar sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner será complejo. En 2016, transfirió la totalidad de su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quedando como único ingreso declarado su jubilación. A pesar de esto, los fondos de la expresidenta, así como los de sus hijos, siguen bajo observación judicial.

La exmandataria también enfrenta embargos en otras causas, como Hotesur-Los Sauces, vinculada a Vialidad. En ese expediente, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó reiterados pedidos de la defensa para levantar un embargo millonario sobre sus bienes y los de su hijo mayor.

Ese embargo incluye 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades —entre ellas departamentos en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate—, terrenos y vehículos.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron además cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), una cuenta comitente y una caja de seguridad en el Banco Galicia; una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. También registraron cuentas en la Caja de Valores, una de ellas en condominio con sus hijos y otra con Néstor Kirchner y Rudy Ulloa, además de dos cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.

Escenarios posibles y disputas legales

Una alternativa, más difícil de concretar, sería que la Justicia cuestione la herencia anticipada que Cristina Kirchner otorgó a sus hijos, alegando que buscó evitar un eventual decomiso de bienes por futuras condenas.

En paralelo, la exmandataria mantiene un litigio en el fuero de la Seguridad Social para recuperar su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner. El Gobierno dio de baja esos beneficios tras la condena en la causa Vialidad.

En el expediente, su defensa argumentó que la decisión del Ejecutivo vulnera un derecho alimentario y atenta contra su derecho a la seguridad social, a la subsistencia y, en consecuencia, a la vida.

Además, resaltó que la expresidenta carece de otros ingresos y que, al no tener bienes a su nombre, solo podría embargarse un porcentaje de su jubilación. Sin embargo, esa suma sería mínima frente al monto total que se busca recuperar.

La cuenta regresiva ya comenzó. Si el 13 de agosto los fondos no están depositados, la Justicia dará el paso definitivo hacia la ejecución de los bienes embargados, abriendo un nuevo capítulo en una de las causas más resonantes de los últimos años.