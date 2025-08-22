Marcelo Rucci reveló cómo se dieron cuenta de las estafas médicas al Sindicato de Petroleros: "Es indignante"

El secretario general del Sindicato de Petroleros aseguró que existe prueba suficiente sobre las estafas. El caso que destapó la sospechas.

El Sindicato de Petroleros Privados denunció estafas multimillonarias en perjuicio de su obra social, a partir de la detección de casi una docena de cirugías nunca realizadas a niños . Mientras avanza la investigación contra dos médicos, Marcelo Rucci, el secretario general, no se guardó su opinión y explicó cómo se dieron cuenta de la maniobra a partir de una simple charla.

Este jueves, luego de los allanamientos realizados en las lujosas casas del anestesista y el traumatólogo infantil, quienes también fueron demorados, Rucci manifestó a LMNeuquén que si bien esperan una condena ejemplar, junto a la comisión directiva ya tomaron una resolución. "Esperamos que caigan los médicos que estafaron a las obras sociales. Los pasos a seguir que lleve la justicia será una resolución de ellos, pero obviamente con nosotros no trabajan nunca más".

En este sentido, aseguró que continúan realizando un análisis de las prestaciones del 2024 en busca de otras irregularidades y estafas: "Seguimos haciendo una investigación hacia atrás, porque queremos ver si de esta forma lo hacían más profesionales".

En cuanto a la acumulación de prueba contra los dos profesionales de la salud sindicados, Rucci consideró que es suficiente para que la Justicia avance en la formulación de cargos. "La evidencia es más que clara, incluso figuraban operaciones de alto riesgo cuando los pacientes a los 45 minutos eran dados de alta, no hay evidencia de pre y post quirúrgico".

Una simple charla develó las estafas al Sindicato de Petroleros Privados

La investigación minuciosa que le llevó meses al Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa descubrió once cirugías no realizadas entre enero y junio de 2024. El perjuicio estimado supera los 20 millones de pesos y, según la querella, se logró a través de la facturación de cirugías nunca realizadas a afiliados, en su mayoría niños.

Pero quizá igual de impactante que el costo del delito, lo es el modo en el que se develó la criminal maniobra. Según expresó Rucci a LMNeuquén, todo comenzó de casualidad, por una simple charla entre la comisión directiva y un afiliado.

"Hace unos meses, le hacemos la pregunta a un compañero sobre cómo iba la evolución de su hijo por un yesito que le habían colocado y le contestó que no fue operado, solo tuvo un golpe y en 15 días estuvo bien", recordó el sindicalista y acotó que ese intercambio desató las sospechas que fueron confirmadas.

estafas sindicato petroleros privados

La operación no se había realizado, pero figuraba en el registro: "no solamente figuran operaciones, sino cirujías complejas, de cadera, tobillo, pierna, todo a la vez, y en la evidencia a la hora le daban el alta, pero resulta que ni los tocaban a los chicos".

A partir de ahí comenzaron a llamar a los padres para ver cómo iba la evolución de sus hijos y el resultado fue demoledor: solo en cuatro meses figuraban 11 operaciones pediátricas que no se habían realizado. "Sus hijos no habían sido operados, es obviamente una estafa a un gremio que tiene una prestación tan importante para sus afiliados".

Además, con base en la documentación facilitada en las auditorías, corroboraron que había prótesis que nunca fueron colocadas y operaciones de alto riesgo que, según los registros, se resolvían en apenas una hora con el alta inmediata de los pacientes. Consultado acerca de la utilización de niños para las estafas, Rucci consideró que muestra "el grado de desfachatez de estos profesionales, es indignante".

Allanamiento al traumatólogo infantil y al anestesista

El trabajo de investigación detalló caso por caso: las fichas médicas llevan el nombre del paciente, datos filiatorios, la patología, el monto facturado, la fecha de autorización, el procedimiento y fecha de quirófano, la cirugía y los nombres que se repiten, del anestesista y el traumatólogo. Para la fiscal Valeria Panozzo de Delitos Económicos, esto fue más que suficiente para requerir el allanamiento de las casas y una clínica.

Los resultados de las diligencias aún son parciales, pero el abogado querellante, Marcelo Hertzriquen Velazco indicó a LMNeuquén que al menos en la clínica no encontraron registro de las prácticas. Ningún paciente infantil pasó por los quirófanos.

"Los dos médicos fueron demorados para ser identificados, en cada casa se secuestraron teléfonos, notebook, pendrive y en la clínica la gente de informática secuestró historias clínicas, digamos que la Fiscalía tiene todo ya para formular cargos", aseguró.

Por su parte, Rucci, aseveró: "Hay mucho que investigar, está en mano de la Justicia, esperamos que se esclarezca porque perjudica mucho a la organización sindical, es grave porque en ninguno de los casos los dos médicos prestadores hicieron las operaciones".