Violento ataque en la pista de atletismo de Plottier: una familia golpeó a profesores

Una profesora recibió un golpe de puño y otro docente también fue atacado cuando intentaron impedir que una familia ingresara con bicicletas y patines a la pista.

En Plottier , una familia ingresó con bicicletas y patines a la nueva pista de atletismo, inaugurada hace poco tiempo. Al ser advertidos por profesores de la escuela municipal, reaccionaron con violencia: insultaron y golpearon a los entrenadores, dejando a una docente herida en la cabeza y a otro instructor también agredido , generando gran preocupación comunitaria.

El episodio encendió la alarma sobre el cuidado de los espacios públicos y el respeto por las normas de convivencia en ámbitos deportivos. El subsecretario de Deportes, Juventud y Turismo de Plottier, Gustavo Stelzer, explicó que la pista de atletismo de tartán es una de las pocas de este tipo en toda la provincia . Su construcción fue posible gracias a un esfuerzo conjunto de la comunidad y el municipio, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva.

“Es una pista donde se pone en valor el atletismo, fundamental para el desarrollo de cualquier disciplina. Está pensada para el disfrute de los vecinos, que van a caminar, trotar y entrenar de manera consciente. Es un espacio que costó mucho, que pagamos entre todos, y que necesita un cuidado especial”, señaló Stelzer en declaraciones radiales.

Pista municipal de atletismo- Plottier (5) Maria Isabel sanchez

La pista fue terminada hace apenas unas semanas y ya contaba con convenios con instituciones educativas, como la EPET N°9, para realizar actividades físicas de manera ordenada y segura.

La violencia contra los profesores

El hecho ocurrió durante una clase de la escuela municipal de atletismo, que tiene más de 30 alumnos. En ese momento, los docentes observaron cómo un matrimonio con dos hijos ingresaba al predio con bicicletas y patinetas, algo expresamente prohibido.

“Una profesora advirtió a la familia que no podían estar en la pista con esos elementos y recibió como respuesta un golpe de puño en la cabeza por parte de la mujer. Luego, el hombre también increpó y agredió al otro profesor. Fue una situación muy fea, más aún porque había menores presenciando la escena”, relató Stelzer.

Pista municipal de atletismo- Plottier (1) Maria Isabel sanchez

El funcionario indicó que la violencia cesó gracias a la intervención de otras personas que se encontraban en el lugar realizando actividades recreativas. Finalmente, la familia se retiró del predio.

Una problemática recurrente

Aunque el episodio generó gran indignación por la violencia ejercida contra los docentes, no se trata de la primera vez que se producen conflictos en las instalaciones deportivas de Plottier.

“Varias veces los profesores o vecinos nos avisan que hay personas que entran con perros, bicicletas o incluso changuitos de compras a la pista. No se respeta la señalización ni el esfuerzo que se hizo para contar con este espacio. También en la pista de patín carrera hemos tenido inconvenientes con personas que no respetan los horarios exclusivos para entrenamientos, lo que genera situaciones de riesgo tanto para los deportistas como para quienes ingresan sin autorización”, explicó el subsecretario.

Pista municipal de atletismo- Plottier (3) Maria Isabel sanchez

En algunos casos, las agresiones han sido verbales, con insultos hacia los entrenadores que intentan hacer cumplir las normas.

La falta de respeto por las condiciones de uso de la pista también tiene consecuencias materiales. Según explicó Stelzer, el mal uso ha provocado daños en el tartán, un material especializado que requiere cuidados estrictos.

“El tartán es un sistema engomado que da una sensación única al caminar o trotar, pero se ha deteriorado por el ingreso de bicicletas y otros usos indebidos. Solo una empresa de Buenos Aires puede repararlo, y estamos a la espera de su intervención. Esta situación nos preocupa porque la pista es nueva y ya muestra roturas”, detalló.

En repudio a lo ocurrido y como medida de prevención, el municipio decidió cerrar momentáneamente la pista con el objetivo de preservar su estado y garantizar la seguridad.

Pista municipal de atletismo- Plottier (4) Maria Isabel sanchez

Normas claras que no se cumplen

El predio cuenta con cartelería que indica la prohibición de ingresar con bicicletas, patines o animales. Sin embargo, la señalización parece no ser suficiente para evitar los conflictos.

“Los carteles están, pero lamentablemente algunos vecinos creen que las reglas no son para ellos. Lo que pasó demuestra una falta de conciencia sobre el esfuerzo comunitario que implicó tener esta pista. Vivir esta situación los profesores, que se dedican con compromiso a la enseñanza, no es justo ni aceptable”, expresó Stelzer.

Luego de este hecho de violencia, el municipio de Plottier busca ahora reforzar las medidas de seguridad y concientización para que los espacios deportivos puedan ser disfrutados por la comunidad sin riesgos. Se evalúan mayores controles, cierres perimetrales más estrictos y campañas informativas.

“Tenemos que trabajar en la educación y en el respeto. No puede ser que una inversión tan grande termine en peleas y violencia. La pista es de todos, pero eso implica que todos tenemos que cuidarla”, concluyó el subsecretario Stelzer.

Tras la agresión, desde la Subsecretaría de Deportes confirmaron que la pista permanecerá cerrada de manera preventiva, tanto en repudio a los hechos como para avanzar en reparaciones por los daños registrados en el tartán. Además, se reforzará la cartelería y los controles de acceso con el fin de garantizar el uso adecuado del espacio.