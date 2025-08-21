Brutal ataque: un joven fue torturado y le amputaron tres dedos

La víctima, de 34 años, sufrió cortes, golpes y mutilaciones en su vivienda en San Martín de los Andes. La policía detuvo a cinco sospechosos y secuestró un auto.

Brutal ataque a un vecino de San Martín de los Andes

Un hecho de extrema violencia conmocionó la ciudad de San Martín de los Ande s. Un joven de 34 años fue víctima de un brutal ataque dentro de su vivienda , donde al menos tres hombres armados lo maniataron y lo sometieron a torturas que incluyeron cortes con armas blancas y la amputación de tres dedos de una de sus manos.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 20:30, en el barrio Gobernadores Neuquinos, cuando los agresores irrumpieron en la casa y mantuvieron cautiva a la víctima durante varias horas. Según fuentes policiales, además de las mutilaciones sufrió múltiples heridas en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

A pesar de las graves lesiones, el joven logró escapar hasta el departamento de su madre en el mismo barrio, donde pidió auxilio. Fue una de sus hermanas quien dio aviso inmediato a la policía.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, ensangrentada y con heridas cortopunzantes. Minutos después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado bajo cuidados intensivos.

En la vivienda donde ocurrió la agresión, los uniformados hallaron un importante rastro de sangre producto de la tortura. Con los datos aportados por testigos, la policía inició un operativo cerrojo en busca de los atacantes, quienes se movilizaban en un Volkswagen Vento rojo.

El rodado fue localizado poco después en el barrio Chacra 30, en la intersección de avenida Los Lagos y Cerro Mesa. En su interior viajaban cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor— que fueron demorados y trasladados a la Comisaría 43°. El automóvil quedó secuestrado para peritajes.

Hipótesis del caso

Fuentes de la investigación señalaron que la principal línea apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque no se descartan otras hipótesis. El caso quedó en manos de la Justicia, que determinará la situación procesal de los demorados y la calificación legal del hecho.

Mientras tanto, el joven continúa internado en estado delicado, aunque estable, bajo seguimiento médico. Su recuperación demandará tiempo debido a las graves lesiones sufridas.

Las diligencias continúan con la toma de testimonios, el análisis del vehículo secuestrado y la recolección de pruebas en la escena del crimen. Desde la Policía confirmaron que los informes fueron elevados a la fiscalía interviniente, que llevará adelante las actuaciones judiciales.