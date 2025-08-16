Final feliz: una vecina perdió a su "mascota" y la Policía la rescató

Ocurrió en las últimas horas en San Martín de los Andes. La particular búsqueda en la localidad cordillerana.

La historia de un animal perdido en San Martín de los Andes tuvo su final feliz esta semana, luego de que una cabra que se había alejado del terreno de su dueña fue rescatada por la Policía, que la halló a la vera de la Ruta 40.

Tristemente, son muchas las mascotas que cada día escapan de sus viviendas o que se pierden al salir a las calles y luego son buscados desesperadamente por sus dueños, que difunden su búsqueda para que los vecinos estén atentos y puedan colaborar a reunir nuevamente a cada persona con su querido compañero de cuatro patas. Por eso, es muy común ver fotos de perros y gatos en postes de luz, vidrieras de comercios e incluso colmando las páginas de redes sociales de búsqueda de mascotas.

Sin embargo, lo que ocurrió esta semana en San Martín de los Andes fue -sin dudas- algo inusual , ya que el hecho involucró a un compañero de cuatro patas más impensado. Resultó ser que una vecina de la localidad perdió a su cabr a.

Personal de la Comisaría 43 del barrio El Arenal la encontró de casualidad el día jueves durante un patrullaje preventivo por la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso a la localidad y, al verla deambular y entendiendo que era cuestión de tiempo que invada la calzada y sea posiblemente atropellada por algún vehículo, los efectivos la rescataron.

"El animal, identificado por una marca en su oreja izquierda, representaba un riesgo tanto para su integridad como para la seguridad de los conductores que transitaban por el lugar. Los uniformados resguardaron a la cabra y trasladarla hasta la unidad policial para evitar accidentes", contaron desde la fuerza.

Afortunadamente, horas más tarde, su dueña se presentó en la unidad tras notar su ausencia y pudo identificarla como propia, por lo que el animal regresó sano y salvo a su corral. El momento del reencuentro fue retratado y difundido por los efectivos policiales.

Dos autos chocaron a un caballo suelto en la Ruta 237

Como comunicaron desde la Policía, es importante estar atentos también ante la presencia de animales sueltos junto a los caminos para evitar accidentes. En su mayoría, estos suelen ser causados por animales de mayor porte, como lo son las vacas y los caballos.

A fines de junio pasado, un accidente de tráfico tuvo como protagonista a un animal suelto en la Ruta 237. Un caballo fue dos veces chocado en plena calzada, durante la noche de un jueves, aproximadamente a la altura del kilómetro 1.348.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú informaron que, en primera instancia, un vehículo marca Fiat Uno, que transitaba por la Ruta 237 embistió a un equino, y seguidamente otro, marca Ford Ka, que circulaba en sentido contrario, procede también a chocar contra el animal.

De acuerdo a las primeras informaciones, se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados. No se informó acerca de la salud del animal, aunque ante semejante accidente las esperanzas de vida serían mínimas.

En el lugar trabajaban efectivos de la Comisaria 9, personal del Hospital de Picún Leufú y bomberos de la localidad.