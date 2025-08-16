Garantizan pagos a trabajadores de NRG y levantan medidas de fuerza

Fue a través de la intervención del ministerio de Trabajo de la provincia. TecPetrol depositará salarios en la cuenta oficial del organismo laboral. También hubo acuerdo con Total.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral , a través de la subsecretaría de Trabajo, encabezó audiencias clave en el contexto de la actual situación empresarial de NRG Argentina S.A , que permitió alcanzar acuerdos entre dicha empresa , TecPetrol S.A. , Total y los sindicatos de camioneros de Neuquén y Río Negro .

El acta firmada establece que TecPetrol depositará en la cuenta oficial del organismo laboral , que serán destinados exclusivamente al pago de salarios y aguinaldos de origen posterior al 4 de junio de 2025, correspondientes a trabajadores de NRG Argentina S.A.

En el mismo ámbito de mediación hubo un acuerdo entre Total y los trabajadores de la empresa que mantenían medidas de fuerza.

Según se informó oficialmente, la autoridad administrativa será la encargada de distribuir los fondos, garantizando que lleguen a quienes les corresponda, según lo reclamado por las organizaciones sindicales.

Voluntad de las partes

El acuerdo fue posible gracias a la voluntad de las partes y a la mediación de la subsecretaría de Trabajo, evitando medidas de fuerza que pudieran afectar las operaciones productivas y resguardando los derechos de los trabajadores, en un contexto complejo por la interrupción de actividades de la empresa.

El subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó que “este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno provincial en generar espacios de diálogo que brinden soluciones concretas, priorizando siempre a las y los trabajadores”.

“Fueron dos jornadas intensas de trabajo y diálogo en las que se avanzó significativamente para alcanzar este resultado”, indicó el funcionario.

Agregó que la audiencia incluyó también a la empresa Total, con el objetivo de lograr un acuerdo similar; sin embargo, “en el día de hoy no fue posible concretarlo”.

Castillo aseguró que “hay voluntad de las partes por lo que se mantendrá el diálogo durante el fin de semana para concretarlo”.

El acta será homologada por la autoridad laboral para su plena validez, marcando un paso más en el trabajo articulado entre el sector público, las empresas y el gremio para mantener la paz social y el desarrollo productivo en la provincia.

Medidas

El Sindicato de Camioneros de Río Negro realizó el pasado jueves medidas de fuerza en Vaca Muerta por los despidos en la empresa NRG con el corte en el tránsito que impidió el ingreso al yacimiento Fortín de Piedra de Tecpetrol e impide el paso a vehículos de varias empresas.

El corte se llevó adelante en el cruce de Ruta 7 y Ruta 1. El bloqueo para con las petroleras con las que tienen conflicto fue total. "Los camiones de Tecpetrol quedaron todos acá", declaró el secretario general en diálogo con este medio.

El reclamo comenzó este miércoles a las 6 de la mañana. Es en el marco de un conflicto de larga data por despidos masivos de la empresa NRG. Los camiones de YPF y cualquier otra empresa que no esté en conflicto pudieron pasar sin problemas, ya sean camiones o transportes de pasajeros.