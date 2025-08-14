Un hombre disfrazado de policía raptó a una nena de 12 años

El acusado subió a un tren acompañado de la nena. Según fuentes oficiales, se trata de un presunto caso de grooming.

El dramático episodio ocurrió anoche en la localidad de Chacabuco , provincia de Buenos Aires. El acusado de raptar a una nena de 12 años, fue captado por las cámaras y gracias al rápido accionar policial, lograron interceptarlo a bordo de un tren.

Alrededor de las 22 del miércoles, una mujer de 49 años denunció que su hija había salido de su casa en Junín y no había regresado. Minutos antes, la había visto subir al auto de un desconocido, pero no pudo aportar características del vehículo.

A raíz de la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de forma inmediata. Rápidamente, el personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Junín inició la tarea de revisar las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local. Las imágenes tuvieron un rol determinante a la hora de hallar a la víctima y al sospechoso.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad, captaron a la niña junto al acusado, subiendo a bordo del tren de la línea San Martín. Apenas tomaron conocimiento, los oficiales dieron aviso a los investigadores de la DDI Chacabuco, quienes se hicieron presentes en la estación y dieron con el secuestrador.

1755175463361-1140x570

Fuentes del caso confirmaron que la menor fue víctima de un caso de grooming, un delito en el que un adulto establece un contacto con un niño o niña a través de medios digitales con la intención de abusar sexualmente de él o ella.

Lo atraparon vestido de policía

El detenido se encontraba a bordo del vagón 502 del tren acompañado por la niña, quien fue inmediatamente puesta a salvo y posteriormente entregada a su madre.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue identificado como J.C.B., de 32 años y es oriundo de la provincia de Misiones.

Al momento de su detención, vestía una campera refractaria verde flúor perteneciente a la Policía bonaerense, con sus respectivos logos identificatorios. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron dos teléfonos celulares, el uniforme policial que llevaba puesto, un buzo de color azul y documentación personal.

rapto nena 12 años

Tras el arresto, el acusado quedó alojado en la sede de la Sub DDI Chacabuco. La fiscal Vanina Lisazo, del Departamento Judicial Junín, lo imputó inicialmente por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores con coacción y abuso sexual infantil. El caso continúa bajo investigación mientras se recopilan más pruebas y se determinan los pasos judiciales a seguir.

En Cipolletti detuvieron a un joven acusado de grooming

El martes por la noche, un joven de 19 años fue detenido en Cipolletti acusado de un caso de grooming. Según la investigación que lleva a cabo la justicia de la provincia de Buenos Aires, el imputado habría contactado a un menor de Quilmes a través del videojuego Roblox.

La investigación indica que el joven se habría hecho pasar por otro menor y mantuvo conversaciones con un niño de 9 años, a quien habría solicitado el envío de fotos íntimas a cambio de créditos del juego, las monedas virtuales que permiten avanzar o extender la instancia cuando no se logra ganar. El menor le contó a su familia lo sucedido y gracias a ello los padres pudieron realizar la denuncia de inmediato.

Como ocurre habitualmente con delitos cometidos mediante dispositivos informáticos, se realizó un rastreo de IP que permitió ubicar el domicilio del sospechoso, en la calle Castelli, en el barrio Del Trabajo. Una vez identificado el domicilio, se llevó a cabo un allanamiento en la propiedad y la detención del acusado, además del secuestro de diversos elementos electrónicos, entre ellos notebooks, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos.