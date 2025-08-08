Río Gallegos: una nena desapareció de su casa y cuando la encontraron contó algo estremecedor, pero hay dudas

Su abuela fue al baño y al salir, la puerta de calle estaba abierta y no había rastros de la niña de 8 años. Horas después, una tía policía la halló llorando en una esquina. Qué pasó.

La búsqueda de la nena de 8 años se extendió por unas tres horas en el Barrio Evita de Río Gallegos.

Una intensa búsqueda se desplegó el último jueves a la noche en Río Gallegos cuando una neña de 8 años desapareció de forma misteriosa de la casa de su abuela. El episodio mantuvo en vilo al barrio Evita hasta que la menor fue localizada horas después en estado de shock.

Todo comenzó cerca de las 20:10 , cuando el Centro de Despacho policial recibió un llamado urgente solicitando presencia en una vivienda de la calle García Lorca al 2400 , en la capital santacruceña.

La abuela de la pequeña contó a los agentes que llegaron a su domicilió que mientras ambas compartían la noche, ella se ausentó unos instantes para ir al baño y al regresar, se encontró con que la puerta principal estaba abierta y su nieta había desaparecido sin dejar rastro.

El detalle que más la preocupó fue que la menor había dejado su teléfono celular en el interior de la vivienda, algo inusual que hizo sospechar a la señora que no se había ido por voluntad propia.

La mujer salió inmediatamente a recorrer el barrio en busca de su nieta y consultó a varios vecinos, pero nadie recordaba haberla visto. Desesperada, decidió dar aviso a la policía.

Rastrillaje en Río Gallegos

Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron un rastrillaje exhaustivo por toda la zona, con la colaboración de familiares de la nena y allegados de su familia. Pero durante un buen rato no hubo un solo indicio sobre dónde podría estar.

Uno de los primeros lugares que visitaron fue la casa del padre de la menor, peró en en ese momento el hombre no estaba..

El punto de inflexión llegó cuando la madre de la niña informó a las autoridades que una tía, que es integrante de la Policía provincial, finalmente había logrado ubicar a la pequeña.

Nena Río Gallegos Un patrullero en la noche del jueves, durante los rastrillajes en busca de la nena de 8 años que desapareció de la casa de su abuela. La Opinión Austral

La encontró en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Salgado, a escasos metros de la casa de una amiga. Segun trascendió, la menor estaba llorando desconsoladamente, acompañada por dos perros en la parte externa de la vivienda. Por su estado emocional, era evidente que había vivido una situación traumática.

Siguiendo el protocolo de protección infantil, la niña fue trasladada de inmediato al Hospital Regional junto a su abuela. Allí, en presencia de personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la pequeña dio testimonio sobre lo ocurrido. Y la preocupación creció aún más.

El testimonio de la nena y las dudas

La nena aseguró que dos hombres habían ingresado a su domicilio y que uno de ellos intentó taparle la boca. Según su versión, logró defenderse mordiéndole la mano al agresor antes de conseguir escapar del lugar.

Las autoridades procedieron a tomar declaración a familiares y a la amiga en cuya casa se había refugiado la supuesta víctima del intento de rapto. También realizaron las correspondientes diligencias en el domicilio y dieron intervención a la División de Investigaciones para esclarecer los hechos.

Barrio Evita de Río Gallegos La desaparición durante horas de la niña conmocionó al Barrio Evita de Río Gallegos.

Por el momento, se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar si efectivamente se trató de un intento de secuestro o si existieron otras circunstancias que puedan explicar lo sucedido.

Sin embargo, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que imágenes de cámaras de seguridad y el testimonio de una vecina darían cuenta de que la situación no habría ocurrido tal como fue relatada por la niña, poniendo en duda la versión que dio.

Una versión falsa en WhatsApp

Lo conmocionante de la experiencia, y especialmente de la idea de que dos sujetos pudieran entrar a una casa e intentar llevarse a una nena, obviamente generó mucha preocupación en el Barrio Evita, con las consecuentes especulaciones y circulación de versiones poco fundadas.

De hecho este viernes, en los estados de WhatsApp de muchos usuarios, comenzó a circular una versión del hecho considerablemente más cruenta y alejada de la realidad.

Esta trama, según pudo establecerse, incluía una serie de abusos, el rapto consumado y hasta hechos de privación ilegítima de la libertad y humillación pública. Desde la investigación del caso, hicieron saber que se tratabha de un intento "burdo" de la situación hacia algo más grave y "morboso".

Y aclararon que, por el momento, siguen trabajando para esclarecer completamente los hechos y determinar qué fue exactamente lo que ocurrió durante esas tensas horas en el barrio Evita de Río Gallegos.