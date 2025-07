El nieto ideal: fue a Santa Cruz a "cuidar" a su abuela con demencia y le vació la cuenta bancaria

A ella el pedido no le cerró en los más mínimo. Y su respuesta fue una rotunda negativa. "Con el problema que ella tiene no es fácil cuidarla; no se puede ir porque está en tratamiento y hay que realizarle curaciones por su operación", explicó la mujer en diálogo con HD Pico Truncado.

La anciana se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por "demencia senil en la enfermedad de Alzheimer no especificada" y el mes pasado fue operada de una hernia inguinal que requiere curaciones constantes.

Amenazas a la tía de Santa Cruz

Pese a ese rechazo inicial, JMS se quedó con su abuela. Siempre según la denunciante, el viernes pasado, el joven intensificó sus exigencias, insistiendo con la entrega del dinero y la documentación de la abuela.

Ante la fuerte presión de su sobrino, Chumbita tomó una medida más drástica: tramitó una solicitud de prohibición de acercamiento y exclusión de hogar.

La hija de la presunta víctima cuenta que, ante esa situación, recibió mensajes intimidatorios de su sobrino, quien le exigió que "haga las cosas bien o por las malas".

Pico Truncado - Comisaría Segunda El nieto de la mujer de 75 años fue denunciado en la Comisaría Segunda de Pico Truncado.

El domingo a la tarde, finalmente, el conflicto de tía y sobrino llegó a su punto más crítico. Irene contó que la madre llegó a su casa “llorando de hambre”, ya que su nieto no le había dado de comer.

Irene se comunicó con personal de la Comisaría Segunda para que retiraran a JMS de la vivienda de su madre. Y esta vez, el joven se mostró más dócil. Se retiró sin oponer resistencia ni generar incidentes.

Sin embargo, una vez que logró sacárselo de encima, Chumbita descubrió algo más, y probablemente el verdadero motivo de la visita del joven a su abuela.

“Agarro el teléfono de mi mamá para cambiarle el chip y se me da por revisar sus cuentas, pero la aplicación del Banco no me dejaba entrar. Me decía que la clave era incorrecta”, explicó.

Movimientos en la cuenta bancaria

Luego de hacer un nuevo registro de usuaria en la aplicación, finalmente descubrió que la cuenta de la pensión de su madre solo contaba con 282 pesos, y que en los últimos movimientos realizados había una suicesión transferencias realizadas a la cuenta de su sobrino.

“Ella en la cuenta tenía poco más de 300 mil pesos y el sábado había cobrado su pensión de $750.000. Cuando entro a ver los movimientos se habían hecho 10 transferencias, todas a la misma cuenta: una de 18 mil, una de 300 mil, tres de 500 mil pesos, y cinco de 1 millón de pesos”, reveló la hija de la víctima.

Abuela - Pico Truncado -transferencias La tía del acusado mostró el detalle de los movimientos en la cuenta bancaria de su mamá.

El grueso de estos montos estaba en la cuenta de la anciana porque su nieto, el sábado a la mañana, había solicitado a través del home banking un préstamo que fue pre aprobado y liberado por el Banco Nación por un total de $5.500.000 pagaderos en 72 cuotas.

"La verdad que es muy triste, mi mamá se enteró en el momento porque estaba conmigo cuando me di cuenta", lamentó Chumbita en declaraciones a HD Pico Truncado.

El monto total sustraído asciende a $7 millones, dinero que según explicó correspondía a los ahorros de toda la vida de la mujer mayor. Ahora, la denuncia en la comisaría fue por estafa y abuso económico.