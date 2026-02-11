Un camionero transportaba 14 kilos de cocaina de máxima pureza: 5 años de prisión en tiempo récord

Fue detenido en Caleta Olivia con la droga oculta en el vehículo. La causa, de las primeras bajo el nuevo código procesal en Santa Cruz, se definió en 6 meses.

La cocaína secuestrada en junio de 2025 confirmó las sospechas de los investigadores que pidieron el procedimiento contra el camionero ahora condenado.

Un camionero recibió una condena a cinco años de prisión efectiva por violar la Ley 23.737 de tráfico de estupefacientes. El hombre, que vive en Comodoro Rivadavia, fue arrestado en junio de 2025 en la vecina ciudad santacruceña de Caleta Olivia cuando las fuerzas de seguridad hallaron más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

La resolución judicial se produjo apenas seis meses después del operativo policial que culminó con su captura, en un caso que se convirtió en uno de los primeros relevantes que fueron resueltos bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal vigente en Santa Cruz .

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Narcocriminalidad junto con personal de la Comisaría Segunda de Caleta Olivia . Los uniformados frenaron el camión de cargas que se dirigía hacia Tierra del Fuego , luego de tareas de inteligencia previas y controles planificados que permitieron identificar el rodado bajo sospecha.

Al momento de la detención, el chofer llevaba un arma de aire comprimido que fue secuestrada por los agentes. Aunque este tipo de armas no son consideradas de fuego, quedó bajo resguardo policial como parte del procedimiento preventivo.

Cocaína de alta pureza

Tras obtener la orden de requisa emitida por el Juzgado Federal, los efectivos inspeccionaron exhaustivamente el vehículo y confirmaron lo que las pesquisas previas indicaban: encontraron el cargamento de droga escondido en el interior del camión.

La sustancia secuestrada fue analizada mediante narcotest que confirmaron sus características. Los resultados demostraron que la cocaína tenía una pureza del 99%, lo que evidenció la alta calidad de la carga y la importancia del golpe asestado al narcotráfico a partir de esta investigación y el procedimiento policial.

Camionero condenado por llevar cocaína - máxima pureza Los narcotest revelaron que la cocaína que el camionebo transportaba rumbo a Tierra del Fuego tenía un 99% de pureza.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz resaltó que el operativo contó con coordinación y supervisión de la cartera provincial. Además, señalaron que se aportaron pruebas fundamentales para impulsar la causa judicial, gracias a la articulación entre las áreas operativas y el sistema de justicia, lo que aceleró los tiempos procesales a partir del nuevo código.

Un golpe al narco con confesión y pena consensuada

La audiencia en la que se definió la pena fue presidida por el juez federal de Garantías, Dr. Claudio Marcelo Vázquez. Allí, el acusado admitió su participación en el transporte del estupefaciente, en el marco de un acuerdo completo alcanzado por su defensor, Lucas Colla, quien presentó los términos del entendimiento ante el magistrado.

"El acuerdo arribado contempla la responsabilidad del imputado en el transporte de la sustancia estupefaciente", se informó en la audiencia donde se formalizó la condena. De este modo, el camionero recibió la pena de cinco años de prisión efectiva, cerrando el expediente en un plazo récord, a partir de una condena consensuada.

Camionero condenado por llevar cocaína - camión El camión que fue interceptado cuando circulaba por Caleta Olivia: el chofer llevaba un arma de aire comprimido.

La sentencia también representa un precedente en la provincia dentro del marco de aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que rige en Santa Cruz desde el 2 de diciembre de 2024. Este nuevo sistema busca otorgar mayor rapidez y transparencia a las causas federales, con procesos más dinámicos y resoluciones en tiempos más reducidos.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial remarcaron que la condena "ratifica la gravedad del delito vinculado al narcotráfico y refuerza el compromiso en la lucha contra este flagelo". También destacaron la labor de la División Narcocriminalidad, la sección Canes y la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, calificando el procedimiento como "profesional e impecable" en todas sus fases.