Le detectaron cocaína a una nena de 5 años en la guardia de un hospital: "Aún no se sabe cómo consumió"

Una nena de cinco años de edad fue internada en el Hospital René Favaloro , de Santa Rosa , provincia de La Pampa , después de que se detectó la presencia de cocaína en un examen de orina.

La niña había sido ingresada a la guardia por su padre, quien según confirmó la Fiscalía de Santa Rosa, se retiró del hospital sin dar aviso cuando le informaron los resultados del examen.

De acuerdo con lo que se informó, el hombre llevó a su hija a que la vieran porque la pequeña se sentía mal. Basándose en los síntomas que presentaba, los médicos dispusieron la realización de un análisis de orina y el resultado indicó que la nena, de algún modo, había consumido cocaína .

“La menor está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante”, contó el fiscal Cristian Casais. Explicó, además, que el padre se retiró del lugar sin previo aviso, pero que posteriormente fue hallado y demorado.

Localizado, demorado y liberado

Después de la denuncia y de la intervención de la Fiscalía pampeana, efectivos policiales localizaron al hombre y llevaron a cabo un allanamiento en su domicilio, una vivienda ubicada en el cruce de las calles Silva y Pestalozzi, de Santa Rosa.

En este procedimiento, según se informó, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la investigación, aunque por el momento no se detalló cuáles, ya que el caso está siendo llevado bajo reserva debido a que involucra a una menor de edad. Por el mismo motivo, no se brindó la identificación de la niña ni de su padre.

El hombre fue demorado temporalmente por la Policía, pero luego recuperó la libertad.

El consumo de cocaína, por ahora un misterio

La investigación quedó a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa. El objetivo inicial es determinar de qué manera la niña ingirió la sustancia.

"Por ahora no se sabe cómo ocurrió el consumo. Ahora todo depende del trabajo que hizo la Agencia de Investigación Científica en el lugar y de lo que surja del allanamiento que llevamos a cabo", explicó el fiscal Casais.

Los padres de la niña están separados y ella estaba conviviendo con su papá. El fiscal subrayó el hecho de que el propio padre fue quien la llevó al Hospital Favaloro, pero aclaro que esa situación no exime de responsabilidades por lo cual la investigación sigue en curso sin descartar nada.

"La nena tuvo un cuadro de salud, el papá se dio cuenta y la llevó al hospital. De todos modos hay una cuestión de vulnerabilidad que forma parte de un contexto que hay que analizar", dijo.

Mientras tanto, la Justicia pampeana y el área de Minoridad deberán definir quién quedará a cargo de la custodia de la menor una vez que reciba el alta médica. En la propiedad allanada, donde vive el padre que quedó en libertad más allá del inicio de la causa, no residen otros niños ni adolescentes.