Accidente de los árbitros en la ruta 3: el que manejaba tuvo una condena por atropellar y matar en La Pampa

En 2018 conducía borracho y causó una tragedia. Ahora volcó en Santa Cruz y murió un compañero. Sigue internado, como los otros dos colegas que iban con él.

Mientras el foco sigue puesto en la evolución de los tres árbitros que sobrevivieron al trágico vuelco del domingo en la ruta 3 , ocurrido unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia , en Santa Cruz , la investigación judicial del accidente que le costó la vida a uno de los integrantes del equipo que venía de dirigir un partido en Río Gallegos avanza con mucha cautela. Y la situación del réferi que iba al volante podría complicarse.

La prioridad en esta primera etapa es establecer cómo fue el accidente, en el que casi con seguridad no hubo más vehículos involucrados, y si es posible, por qué se produjo.

En la camioneta Ford Ranger que volcó viajaban los cuatro árbitros camino a La Pampa , tras desempeñarse en la final patagónica del Torneo Federal Regional Amateur entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti .

En el siniestro falleció el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón y hubo tres heridos graves, incluido Cristian Rubiano, el referí que iba al volante y por motivos que aún se investigan perdió el control del vehículo.

En las últimas horas se supo que su situación legal podría tornarse delicada no solo por su condición de conductor del vehículo involucrado en el siniestro , sino también por un grave antecedente penal previo, vinculado a otro incidente vial fatal que lo tuvo como protagonista y que en las últimas horas recordaron varios medios de La Pampa.

Rubiano, el árbitro principal del partido que el grupo había dirigido en la capital santacruceña, fue condenado en 2018 por la justicia de esa provincia por un homicidio culposo ocurrido en Santa Rosa, cuando atropelló y causó la muerte de un peatón mientras conducía borracho.

Dos años de prisión en suspenso

Aquella sentencia incluyó dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir, un hecho que marcó su trayectoria personal y deportiva.

Cristian Rubiano está en terapia intensiva desde el domingo.

En caso de que el referí -todavía internado en terapia intensiva del hospital de Caleta Olivia- logre recuperarse y esté en condiciones de declarar, su situación procesal podría complicarse significativamente, dependiendo de los resultados de las pericias accidentológicas, mecánicas y toxicológicas que se encuentran en curso, ya que el grave antecedente podría ser considerado en el análisis del caso y en su eventual responsabilidad en la tragedia.

Lo cierto es que la evolución médica de Rubiano será clave no solo para su futuro personal, sino también para el rumbo de una causa judicial que vuelve a enlazar su nombre con una tragedia vial y que mantiene en vilo al ámbito deportivo y judicial.

Pericias: a alta velocidad en una curva peligrosa

Por otra parte, las primeras pericias de Criminalística no parecen ayudar al árbitro que iba al volante. Permitieron reconstruir una secuencia tan extensa como violenta.

Según las conclusiones preliminares, la camioneta circulaba a una velocidad elevada cuando ingresó a una curva del tramo sur-norte de la Ruta 3, en el sector de Cañadón Minerales. En ese punto, el vehículo se desvió hacia la banquina, regresó bruscamente a la cinta asfáltica y embistió el guarda rail con violencia.

El impacto inicial provocó la pérdida de una de las ruedas y desencadenó una cadena de vuelcos continuos. Durante ese recorrido descontrolado, que superó los 180 metros, se desprendieron otras dos ruedas y numerosas autopartes, hasta que la Ford Ranger quedó invertida, con daños totales en su estructura.

Las pericias de Criminalística determinaron que la Ford Ranger recorrió 180 metros fuera de control.

Se produjo a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en un tramo conocido por su peligrosidad: curvas cerradas, descenso pronunciado y antecedentes de múltiples siniestros viales.

La Ranger en la que viajaban los cuatro árbitros de fútbol perdió el control, salió de la calzada y terminó volcando de manera reiterada hasta quedar completamente destruida junto al guarda rail.

El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 1.949 de la Ruta Nacional 3, en una zona señalada reiteradamente como crítica para quienes circulan hacia Caleta Olivia.

Cómo siguen los árbitros internados

En el último parte médico, difundido el martes por la Dirección del Hospital, se informó que tanto Rubiano como Diego Muñoz -el asistente número 1 en el partido que dirigieron y quien está más delicado - continúan en terapia intensiva, con seguimiento clínico estrecho.

En tanto Yasu Muñoz, de 23 años y segundo asistente, presentó una evolución favorable tras dos días de internación y podría continuar su atención en sala general. Estaba a la espera de disponibilidad de cama.

árbitros la pampa leguizamón rubiano

De todo modos, desde el Hospital Zonal informaron que no brindarán detalles clínicos específicos por respeto a la confidencialidad y sensibilidad del caso, y destacaron el acompañamiento a las familias de los árbitros, así como el trabajo coordinado de los equipos de emergencia y rescate que actuaron desde el primer momento.

En un primer informe se había difundido que Rubiano mostraba un cuadro estable pero con fuertes dolores abdominales, por lo cual se había decidido ingresarlo a quirófano y realizarle una evaluación profunda para determinar si tiene alguna lesión interna de mayor complejidad.