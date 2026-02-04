Incendios en un taller de pintura y una distribuidora de bebidas generaron gran preocupación

Los siniestros se registraron este martes en horas de la tarde-noche. Intensa jornada de trabajo para los bomberos.

Lo que parecía ser un día relativamente tranquilo se tornó en una intensa jornada de trabajo para el cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario , que durante la tarde del martes debió acudir a dos principios de incendios que se registraron en distintos puntos de la localidad. Gracias al rápido accionar del cuartel, lograron contener ambos siniestros.

El primer caso ocurrió alrededor de las 15:30 en un taller de pintura del Parque Industrial luego de recibir la alerta por un incendio. Según explicó Patricio Alvarez, jefe de Bomberos de la ciudad, el siniestro se desató cuando u n operario trabajaba con una amoladora y las chispas de la misma habrían producido el foco ígneo .

Álvarez explicó que el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables como resina y pintura, derivados del petróleo . Tras el llamado, los propios trabajadores del taller utilizaron los extintores del lugar y lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los efectivos.

Al arribar al local de la empresa, ubicado en calle Eva Duarte al 1200, los especialistas realizaron las tareas de verificación para descartar riesgos de reignición y controlar posibles daños en instalaciones eléctricas y de gas.

Las autoridades confirmaron que, por fortuna, no se registraron personas heridas.

incendio en taller de pintura centenario

Más tarde, en horas de la noche, los bomberos fueron alertados por un nuevo principio de incendio. En esta ocasión, el siniestro ocurrió en una distribuidora de bebidas lindera al Mercado Concentrador del Neuquén, ubicado en el kilómetro 5 de la ruta provincial 7. La denuncia realizada por el guardia de seguridad, quien advirtió sobre un camión que se estaba prendiendo fuego.

Dadas las circunstancias y el peligro que el caso implicaba, por la presencia de la lona, el plástico y el rodado de gran tamaño, dos dotaciones se dirigieron hacia el lugar. Según explicó Álvarez, al llegar constataron que solo se trataba de humo en un sector de la mecánica hidráulica del vehículo, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.

incendio en una distrubuidora centenario

Las primeras evaluaciones indicaron que el incidente se habría originado por el rozamiento de una manguera hidráulica. Desde el área de mantenimiento de la empresa señalaron además que esa misma unidad ya había presentado situaciones similares en otras oportunidades.

El despliegue de las autobombas generó preocupación entre vecinos, especialmente por la salida de la unidad de mayor capacidad hídrica, utilizada en incendios que requieren un ataque inmediato con gran volumen de agua. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo mayores consecuencias y que ambas intervenciones se resolvieron sin complicaciones.