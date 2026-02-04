Pre Confluencia, día 2: los últimos cuatro artistas que se suman al escenario mayor
Este miércoles 4 de febrero tuvo lugar en la Isla 132 la segunda final del certamen Pre Confluencia. Ya fueron elegidos LadyBel, Erika Sofía, Panóptico y Nube.
Este miércoles 4 de febrero cerró el certamen Pre Confluencia con la selección de los últimos 4 artistas locales que se subirán a partir del jueves 5 al escenario Confluencia de la Isla 132. Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón fueron los artistas que cantaron y brindaron su show frente al jurado y al público.
Allí, los finalistas harán su presentación que tendrá una duración de 20 minutos y el jurado evaluará performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad.
El público, tal como ocurrió el martes, podrá votar a través del QR al artista que quiera que suba directamente al escenario.
Los elegidos para el escenario mayor
El martes 3 de febrero tuvo lugar la primera final y LadyBel obtuvo 631 votos del público, es decir, el 27,8% de los votos positivos y se ganó el lugar en el escenario mayor de la Confluencia. “Muchas gracias a todos los que están viendo por el vivo. Este es mi sueño y lo logramos”, dijo feliz la cantante.
Minutos después, el jurado informó el nombre de las tres bandas elegidas para subir a cantar en el escenario mayor. Ellas fueron: Panóptico, Nube y Erika Sofía.
Los cuatro elegidos de la primera noche subirán al escenario mayor (Confluencia) del 5, 6, 7 y 8 de febrero.
