Alcoholemia en "zona de bares" de Centenario: de cuánto fueron los casos más altos

Un nuevo operativo tuvo lugar en la ciudad neuquina con resultados positivos, tras semanas a la baja. Se realizaron en ruta 7 y Casco Viejo.

Los operativos en Ruta 7 y el cementerio y en la zona de bares de la calle Belgrano son habituales.

Una nueva noche de operativos de alcoholemia y control de documentación tuvo lugar en la ciudad de Centenario . Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

Pese a una drástica baja en las últimas semanas, este domingo por la madrugada se detectaron varios casos de alcoholemia positiva y con dos de ellos que se llevaron la graduación más alta de la noche. El operativo se llevó a cabo tanto en la ruta 7 frente al cementerio y la calle Belgrano del Casco Viejo.

El operativo de calle Belgrano , que se realizó entre las 2 y 5 horas de la madrugada, y en conjunto entre los inspectores de Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Policía de Tránsito, efectivos de la Comisaría 5ta y policía motorizada (DEMOSE). Por otro lado, el realizado sobre la ruta estuvo a cargo de inspectores de tránsito de Villa Obrera.

La graduación más alta en el operativo dentro de la ciudad fue de 1,71 y sobre la ruta de 1,56 gramos de alcohol en sangre. A su vez, se labraron alrededor de 40 actas contravencionales en ambos operativos.

Más de 10 alcoholemias positivas en operativos y vehículos secuestrados

El operativo terminó con varios resultados a destacar. Las fuerzas lograron identificar a varios positivos, entre autos y motos. En el caso de la calle Belgrano, 5 casos dieron positivo y se secuestraron 7 autos y 2 motos. Todos los conductores son masculinos y con domicilio en la ciudad de Centenario.

Respecto a los resultados del otro operativo llevado a cabo, realizado entre las 7:30 y 10 horas de este domingo, fueron 6 los vehículos retenidos, entre ellos un camión. Fueron 5 las alcoholemias positivas con el grado de 1,54 mas alto de la jornada.

Entre los dos operativos fueron 40 las actas contravencionales realizadas por diversas faltas en la documentación de los vehículos.

Gran operativo en Centenario: alcoholemias positivas, secuestro de autos y multas

El sábado pasado un importante operativo tuvo lugar en la ciudad. Durante dos horas, personal policial en conjunto con inspectores municipales lograron realizar una cobertura integral del área intervenida.

Entre el sector de las calles Cuba y Bernardo O'Higgins durante las 21 y 23 horas, se desarrolló el amplio operativo vehicular y de identificación de personas. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría n°52 en un trabajo articulado con otras fuerzas e inspectores de la Municipalidad.

El operativo terminó con varios resultados a destacar. Las fuerzas lograron identificar a aproximadamente 250 vehículos, entre autos y motos. A su vez, se confirmó que 8 rodados fueron secuestrados -5 motos y 3 autos- por diversas infracciones. Se labraron 19 actas contravencionales y se detectaron tres casos de alcoholemia positiva.

Estas acciones forman parte de los operativos preventivos que la Policía del Neuquén desarrolla de manera sostenida en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ordenar el tránsito, prevenir conductas de riesgo y fortalecer la presencia policial en la vía pública, contribuyendo a una mayor tranquilidad y seguridad para los vecinos.