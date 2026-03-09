Manejaba borracho y sin licencia en Chubut: atropelló a un hombre y chocó un auto y un móvil de Prefectura

El peatón quedó atrapado bajo un vehículo estacionado, con una fractura expuesta en la pierna. El conductor , de 18 años, dio 1,07 g/l de alcohol en sangre.

El adolescente perdió el control de la camioneta que manejaba, una Chevrolet C20 Deluxe, y provocó un desastre en Trevelin, Chubut.

Un hombre de 34 años terminó gravemente herido el domingo a la mañana en Trevelin , la tranquila localidad cordillerana de Chubut , luego de ser atropellado por un joven de 18 años que manejaba borracho y sin licencia de conducir .

Según trascendió, el conductor perdió el control de su vehículo, embistió al peatón y luego chocó contra tres autos estacionados en la vía pública.

El siniestro ocurrió cerca de las 7.50 sobre la calle Perito Moreno , entre Avenida Independencia y Beatriz Williams, en la pintoresca localidad galesa. El alerta llegó a través del Centro de Monitoreo , que reportó a una persona embestida en la vía pública.

Atrapado y con fractura expuesta

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una escena crítica: la víctima tenía una fractura expuesta en una de sus piernas y estaba atrapada debajo de un Toyota Corolla que se encontraba estacionado sobre la calle.

Bomberos Voluntarios y personal médico del hospital local trabajaron juntos para rescatarlo y trasladarlo de urgencia al centro de salud de Trevelin, según consignó EQS Notas.

Luego de ser asistidos por los médicos, debido a la gravedad de las lesiones el hombre fue derivado al hospital de Esquel, donde quedó internado en observación.

El responsable conducía una camioneta Chevrolet C20 Deluxe. Tras atropellar al peatón, el vehículo también impactó contra la camioneta institucional de la Prefectura Naval Argentina, que estaba estacionada en las inmediaciones.

Personal de Criminalística y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizaron las pericias en el lugar. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se confirmó que el joven no contaba con licencia de conducir.

Un funcionario de Fiscalía dispuso el secuestro de los tres vehículos involucrados y la imputación del conductor por lesiones graves culposas, agravado por manejar bajo los efectos del alcohol y sin habilitación. El joven continúa en libertad mientras avanza la investigación judicial.O

Una semana antes, en el mismo pueblo de Chubut volcó un menor

El siniestro del domingo no aparece como un hecho aislado en Trevelín. Apenas una semana antes, en la noche del 28 de febrero, el pueblo de colonos galeses fue escenario de otro accidente protagonizado por un conductor sin licencia, esta vez menor de edad.

El espectacular vuelco -según describieron medios locales- ocurrió cerca de las 23.30 en un callejón de la zona de Laguna Brychan.

Lo curiso fue que luego del estruendo y el alerta a las autoridades, los policías que llegaron al lugar encontraron una camioneta Toyota Hilux sobre la calzada, con evidentes signos del impacto, pero sin conductor a la vista.

Menor sin registro volcó en Trevelin - Chubut La policía enctonró la camioneta dañada, pero a nadie en su interior: los dos ocupantes, menores de edad, estaban en una finca a 100 metros del lugar, uno de ellos con graves heridas.

Poco después, personal de Bomberos localizó a los dos ocupantes del vehículo en una chacra cercana, a solo unos 100 metros del lugar.

Ambos eran menores de edad. Uno de ellos presentaba lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo, yu fue trasladado en ambulancia al hospital de Esquel, donde quedó internado en terapia intensiva con estado reservado.

El conductor, también menor, fue llevado por su familia al centro de salud local y recibió el alta tras ser evaluado.

El vehículo quedó a disposición del Tribunal de Faltas por la misma razón que el caso de esta semana: el conductor no contaba con licencia de conducir. La Fiscalía tomó intervención y dispuso entrevistas a los padres del menor lesionado para definir si se impulsarán acciones legales por el accidente sufrido por su hijo, mientras las causas del vuelco continúan bajo investigación.