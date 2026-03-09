Fotomultas en Chubut: suman radares en 48 puntos y mandarán las infracciones por WhatsApp

Los controles serán en rutas nacionales y provinciales y, según afirmaron, estarán bien señalizados. "No vamos a hacer trampa", dijo el ministro de Seguridad.

El Gobierno de la provincia de Chubut confirmó la instalación de equipos para registrar fotomultas en 48 puntos ubicados en rutas nacionales y provinciales.

La implementación de estos nuevos radares y cámaras tiene que ver con la puesta en marcha del Juzgado Provincial de Faltas , un organismo oficializado a mediados de febrero mediante el Decreto N° 125/2026 para mejorar los controles en los caminos que atraviesan el territorio chubutense.

Por tal motivo, afirmaron, los 48 lugares donde habrá sistema de fotomultas serán difundidos públicamente antes de que empiecen a funcionar, y también estarán señalizados con claridad en las rutas, “con carteles enormes”, sin “hacer trampa” ni “esconderse en los matorrales”, según le aclaró el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, al medio local Adnsur.

Las notificaciones de las infracciones llegarán directamente a través de WhatsApp o a la casilla de correo electrónico del titular del vehículo, en base a los datos con los que cuenta la administración provincial.

El "mapa rojo"

La licitación para adquirir los equipos ya pasó la etapa de adjudicación, por lo que se espera que en pocas semanas entre en funcionamiento el sistema.

Iturrioz.jpg Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

Resta poner en funcionamiento la sede del nuevo juzgado y firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que formalice la implementación en rutas nacionales que atraviesan la provincia, según informó el medio local Adnsur.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, en tanto, estableció un “mapa rojo” con 48 puntos críticos donde estarán los radares, y que fueron determinados en base a las estadísticas de accidentes.

Desde el Gobierno provincial aclararon que la nueva red de fotomultas no incluirá en principio ningún punto ubicado bajo jurisdicción de algún municipio, y aseguraron que el objetivo no es recaudatorio sino de prevención en el tránsito.

No obstante, Iturrioz indicó que se encuentran firmando pre-convenios con algunas municipalidades para colocar radares en los lugares que los propios intendentes marquen como peligrosos.

En estos casos, el importe de la multa que abone el infractor se dividirá por partes iguales entre la Provincia y el municipio involucrado, que deberá encargarse de la gestión de cobro. En el resto, el total será para las arcas provinciales.

radares controles policia vial chubut (1)

Chubut: una etapa de prueba

Anticipándose a posibles polémicas ante el nuevo esquema de control, Iturrioz hizo referencia a otras provincias que son conocidas por los automovilistas por la rigurosidad de sus controles, y puso como ejemplo que “muchos andan a doscientos kilómetros por hora en Chubut pero cuando viajan a lugares como Córdoba bajan la velocidad a ciento diez”.

Del mismo modo que la recepción del comprobante de multa, el pago también se podrá realizar de manera virtual. La Agencia de Recaudación de Chubut (AReCh) habilitará la posibilidad de pagar a través de la web y aceptará tanto tarjetas como billeteras virtuales.

Iturrioz adelantó que cuando las cámaras y radares estén activos no se comenzará a multar de manera inmediata sino que, tras la presentación oficial prevista para las próximas semanas, habrá un período de prueba sin sanciones.