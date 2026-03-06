Encontraron un cráneo humano escondido entre las rocas de una playa de Chubut

Apareció en Playa Unión, cerca de Rawson . Estaba metido en una bolsa. Un hombre creyó que era una pelota y, al ir a ver, lo halló en una escollera.

Playa Unión, el principal balneario de la ciudad de Rawson , en la provincia de Chubut , fue escenario de un impactante hallazgo este jueves. Un vecino que recorría la zona encontró un cráneo humano metido en una bolsa de nylon corroída.

La calavera apareció entre las grandes piedras que forman la Escollera Grande de Playa Unión . El lugar donde la hallaron estaba tabicado con piedras más pequeñas que parecían haber sido ubicadas allí para asegurar que quedara oculta y no se moviera.

De acuerdo con las primeras informaciones que se difundieron, un grupo de personas que se encontraba en la Escollera Grande advirtió que había algo entre las rocas.

En un primer momento, al ver la bolsa de nylon negra, creyeron que se trataba de una pelota o de basura abandonada, pero al acercarse uno de los integrantes del grupo, encontró la bolsa rota que dejaba ver fácilmente el cráneo que tenía dentro, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades.

Tras ser alertado del hecho, personal policial de la Villa Balnario convocó a efectivos de Criminalística de Rawson, quienes preservaron la zona y, a última hora de la tarde del jueves, se llevaron los huesos hallados para analizarlos.

Pericias y ADN

La primera inspección ocular expuso que no serían restos óseos recientes. Más allá de esto, se dispuso el cumplimiento de todos los protocolos correspondientes y las pericias necesarias para intentar determinar la procedencia.

Al cráneo le faltaba la mandíbula y en el maxilar superior tenía solo tres dientes y además se lo veía muy desgastado, todos indicios que parecerían apuntar a una antigüedad importante.

Según se informó, los huesos serán derivados al Centro Nacional Patagónico del Conicet (CENPAT-Conicet), donde se llevarán adelante los estudios científicos que permitan determinar la antigüedad aproximada de los restos y otras características relevantes que permitan identificar su origen.

Más allá de la evidencia al menos aparente de que se trata de huesos con una antigüedad considerable, los datos que entregue el CENPAT serán clave para la investigación, ya que no se descarta que el hallazgo pueda estar vinculado a una persona desaparecida en años recientes. Por ello, se realizarán cotejos de ADN con las bases de datos de búsquedas de paradero activas en la región.

Si bien ha ocurrido en otras ocasiones que la erosión y el clima generaron la aparición de restos arqueológicos de cientos de años, provenientes de enterratorios de pueblos originarios, el hecho de que el cráneo estuviera dentro de una bolsa de nylon descarta esta posibilidad.

¿El mar y el viento de Chubut lo dejaron a la vista?

En la inspección realizada en la Escollera de Playa Unión no se encontraron más restos óseos ni ningún otro elemento que pudiera relacionarse con el hallazgo y aportar más elementos a la investigación.

Aunque en la zona balnearia, situada a unos 5 kilómetros del centro de Rawson, suele haber gente siempre, el punto donde apareció el cráneo es un lugar que por sus propias características, con las grandes rocas que lo forman, no es demasiado transitado por vecinos o turistas, en especial fuera de la temporada alta de verano.

En los últimos días, esta zona de la costa de Chubut fue afectada por fuertes vientos. Para los investigadores, esto, más el movimiento natural de las mareas, pueden haber sido factores que provocaron la erosión necesaria para que los huesos quedaran a la vista después de haber sido ocultados.