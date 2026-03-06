Alarma en Comodoro Rivadavia por los accidentes de motos: "La ciudad no está preparada para tanta cantidad"

Hay un 40% más de motocicletas que hace dos años. El Municipio les apunta a los delivery pero, más que nada, a que los inspectores de tránsito no dan abasto.

La moto del delivery de Comodoro Rivadavia y, a unos metros, la mochila para los repartos: el trágico accidente fue el 14 de febrero y el joven de 22 años falleció 11 días después.

El Municipio de Comodoro Rivadavia planteó su preocupación por un fenómeno que viene en crecimiento en los últimos dos años y ya genera consecuencias serias: el enorme crecimiento de la cantidad de motos en las calles de la ciudad petrolera de Chubut , y la gran cantidad de choques en los que se ven involucradas.

Hace apenas dos semanas, la situación dejó una víctima fatal: un repartidor de 22 años que falleció tras sufrir fractura de cráneo en un choque mientras hacía delivery.

Según las estadísticas, la venta de motos en Comodoro Rivadavia creció cerca de un 40% entre 2024 y 2025. Y el director de Tránsito municipal, Luis Mendoza, reconoció que la ciudad no estaba preparada para eso, en lo que respecta a organización, infraestructura y controles.

Actualmente, en la ciudad chubutense, el 25% de los accidentes son protagonizados por motos. Desde el departamento de Tránsito sostienen que la situación es “alarmante” y reconocen que la cantidad de inspectores no es suficiente para controlar.

“Ya desde el año pasado vienen sucediendo estos accidentes viales donde están involucrados motociclistas”, le dijo Mendoza al stream local Seta TV. “Es preocupante en todo sentido”, afirmó.

Comodoro Rivadavia: los deliverys y los celulares

Entre las causas del fenómeno, el funcionario municipal enfatizó la actividad de los repartidores de aplicaciones de delivery y, sin expresarlo puntualmente, dio a entender que el propio sistema al que los obliga su trabajo los lleva a cometer infracciones y aumentar los riesgos de accidente.

“Vos tenés que llegar rápido a un comercio, y de un comercio a la casa. ¿Y el manejo defensivo? Se trata de eso: de estar atento a lo que va a maniobrar un tercero”, consideró.

Otro aspecto que señaló, relacionado en muchos casos con el anterior, fueron “los despistes y choques. Se usa mucho el celular cuando uno conduce”.

“Yo creo que es un poquito de todo -dijo también-. La ciudad no estaba preparada para encontrarse con esta cantidad de motos circulando”.

Para el funcionario, “faltaría educación o trabajo con el motociclista”, pero no dejó de resaltar “la falta de control” y la necesidad de sumar inspectores.

"Donde hace 30 años había 6 inspectores, ahora son dos"

“Todos tienen su razón: el colectivero, el de la moto, el del auto, pero alguien debe controlar eso. La falta de control es indudable, hay que hacerse cargo de eso. Aquí lo que está faltando es control, y para eso hay que tener personal”, expresó.

“Faltan inspectores de tránsito. Nuestro recurso es muy poco y eso también es importante. Si ha crecido notoriamente el parque automotor, incluyendo motos, ¿cómo no va a aumentar el personal que tiene que controlar? Ese es un factor importante para que disminuyan los accidentes", opinó Mendoza.

“Se necesita cuerpo motorizado, grúas y controles en avenidas y escuelas -detalló-. Yo escucho que la culpa es de la moto o del colectivero, pero alguien debe estar ahí para decir ‘esto es así’. Eso es lo que más me preocupa”.

Como ejemplo, puso la situación en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde, según dijo, 30 años atrás había seis inspectores para controlar toda la zona y actualmente son solo dos. “Es alarmante que no hayamos crecido a la par de la ciudad”, admitió.

Por el lado positivo, contó que se viene dando una mejora en lo que respecta a los resultados controles de alcoholemia. “Las alcoholemias han bajado un poco. Si controlo siete vehículos, quizás uno da positivo”, comentó.