Habló el hermano del pastelero que murió en un incendio: "Rompieron todo, quemaron todo y lo mataron"

El cuerpo de Nino Villarroel fue hallado en su casa de Comodoro Rivadavia por los bomberos. De la hipótesis de accidente se pasó a la de presunto homicidio.

En medio del misterio que aún rodea la muerte de Bernardino “Nino” Villarroel, un conocido pastelero de 78 años de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , el hermano de la víctima abonó la hipótesis de que se trató de un ataque a golpes cometido por ladrones que luego intentaron ocultar todo incendiando la casa.

El cuerpo de Nino Villarroel fue hallado por los bomberos que intentaban apagar el fuego en su vivienda del barrio de Kilómetro 5. Lo que en principio fue considerado un posible accidente doméstico, ya se investiga como un presunto homicidio.

Esta teoría, que es considerada por los investigadores, es la que abona la familia del pastelero. Su hermano, René Villarroel, sostuvo la idea de que los responsables del hecho ingresaron a la vivienda en busca de dinero y, al no encontrarlo, lo golpearon para tratar de que revelara algo y provocaron el incendio para encubrir lo ocurrido.

"Para despistar, quemaron todo"

Este miércoles, vecinos y allegados despidieron los restos de Nino, que era conocido en Comodoro Rivadavia y muy querido en el barrio donde vivió durante años.

Murió un hombre en un incendio en Comodoro Rivadavia, Chubut Villarroel murió en medio de un incendio en su casa de Comodoro Rivadavia, Chubut.

“Me lo arrebataron”, expresó René. “Para mí realmente fue algo despreciable”, dijo el hermano de Nino y recordó, como agravante, que su hermano cursaba un cáncer terminal.

Según explicó, dentro de la casa había signos de desorden y destrucción, lo que refuerza la teoría de que los delincuentes buscaban un botín.

“No encontraron dinero, porque es lo que se buscaba, porque revolvieron todo y rompieron todo. Para mí, como no encontraron dinero, y para despistar, quemaron todo. Quemaron muebles, rompieron televisores y un par de cosas más”, afirmó en diálogo con con el medio local Adnsur.

René Villarroel aseguró que su hermano siempre tuvo su plata en el banco e insistió en su hipótesis: “Intento de robo”.

Este lunes 9 de marzo a las 18, mientras tanto, habrá una marcha en pedido de justicia convocada por vecinos y familiares.

La concentración será en la entrada del barrio Kilómetro 5 y desde allí se marchará hasta el domicilio de Villarroel, en la calle Ferrocarril Patagónico 184. El pedido es que quienes asistan lleven una vela y una foto, en señal de acompañamiento y memoria.

Nino Villarroel, el pastelero de Chubut que murió en un incendio - investigan si fue un crimen Nino Villarroel fue hallado sin vida el lunes por los bomberos en medio de una intensa humareda, luego de que pudieron ingresar a su casa en Comodoro Rivadavia, Chubut, para terminar de extinguir el fuego.

“Marchamos por pedido de justicia”, expresa el mensaje que circuló en las redes sociales. Se invitó a familiares de víctimas de otros hechos a sumarse al pedido de justicia.

Comodoro Rivadavia: la autopsia y las sospechas

El lunes pasado, a última hora de la tarde, bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia que combatían un incendio en la casa de Nino Villarroel, lo hallaron muerto en el piso de su casa, en medio del humo que la cubría.

Vecinos del repostero afirmaron que se había escuchado una explosión en la casa antes de que se iniciara el fuego y en base a eso se manejaron las primeras hipótesis policiales.

Posteriormente, la autopsia -que se realizó el martes antes del mediodía- hizo cambiar el foco de la investigación al constatar que el hombre presentaba múltiples golpes y contusiones, compatibles con una muerte violenta.

A partir de eso, la Fiscalía pasó a investigar la muerte de Villarroel como presunto homicidio.