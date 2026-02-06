Derrumbe del cerro Hermitte: el "Boca" de Comodoro Rivadavia debió evacuar su cancha y busca dónde jugar

Por los movimientos de tierra , Talleres Juniors tuvo que abandonar de urgencia su sede. Hace menos de dos años había inaugurado el césped sintético.

El Club Atlético Talleres Juniors, de Comodoro Rivadavia , tiene los colores azul y amarillo y un escudo con un diseño similar al de Boca Juniors. También tiene una cancha de fútbol de césped sintético que inauguró hace menos de dos años, en septiembre de 2024, y ahora debió desarmar y abandonar, al menos transitoriamente.

Es que los deslizamientos de tierra en la zona del cerro Hermitte , que provocaron una catástrofe en varios barrios de Comodoro Rivadavia , con la destrucción de cientos de viviendas y sectores que fueron declarados inhabitables, afectaron también el lugar donde se encuentran la sede del club y su campo de juego.

Talleres Juniors está cerca de su centenario. Fue fundado el 22 de julio de 1926, cuando aún resonaban en toda la Argentina las hazañas de Boca en su gira por Europa de 1925. La iniciativa fue de un grupo de empleados de los talleres de YPF en la ciudad petrolera de Chubut .

En 1928, el club fue uno de los fundadores de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y a lo largo de su historia ganó más de una decena de títulos.

La cancha de Talleres Juniors de Comodoro Rivadavia, rodeada de laderas La cancha de Talleres Juniors de Comodoro Rivadavia, rodeada de laderas.

Ahora se enfrenta con una realidad difícil: debe encontrar un lugar donde poder desarrollar sus actividades; la zona de Kilómetro 3, donde está su cancha, es zona de riesgo: fue declarada en emergencia geológica tras el reporte de daños estructurales graves en edificaciones y servicios.

Movimientos de tierra junto a la cancha

“Se registró una elevación muy marcada en la cancha de golf de Santa Lucía (situada a menos de 200 metros de Talleres). Se informó de inmediato al Intendente y se decidió evacuar al personal municipal y del club, ya que la calle Cerro Pan de Azúcar (a la que da la cabecera norte de la cancha) también evidenciaba movimiento”, indicó el secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Martín Gómez.

El presidente de Talleres Juniors, Julio Naduán, se reunió en estos días con el titular de la agencia estatal Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en busca de alguna solución que le permita a la institución seguir funcionando con sus divisiones de fútbol y actividades en general.

El derrumbe y deslizamiento de ladera en el Cerro Hermitte, producido a mediados de enero afectó principalmente a los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Altos del 3 en la zona norte de Comodoro Rivadavia, incluyendo la cancha de Talleres.

Julio Naduán, presidente de Talleres Juniors, se reunió con el área de Deportes de Comodoro Rivadavia Julio Naduán, presidente de Talleres Juniors, se reunió con el área de Deportes de Comodoro Rivadavia.

En los primeros días, la institución funcionó como centro solidario, asistiendo a los comodorenses que, en muchos casos, habían perdido todo.

Pero después, debido a los movimientos de tierra, el club también debió ser desocupado e incluso tuvieron que retirar -para ponerlo a resguardo- el césped sintético que con tanto esfuerzo habían logrado tener. Las familias que habían hallado refugio en la sede tuvieron que ser reubicadas.

En busca de un lugar en Comodoro Rivadavia

Naduán explicó que dependen de los informes técnicos sobre la situación del cerro para saber qué ocurrirá en el sector, pero enfatizó que la entidad no puede detenerse.

“La idea es buscar un paliativo para que, en el tiempo que dure esta peregrinación nuestra, por lo menos tengamos un lugar”, expresó el dirigente.

En la reunión con las autoridades se barajaron diversas alternativas de ubicación pero por el momento no hay nada definido. “La conclusión es tener paciencia, soluciones mágicas no hay, todo lleva su tiempo”, reflexionó el presidente de la entidad.

“Nosotros tenemos que seguir funcionando como institución y hoy en el lugar no lo estamos teniendo. La idea es, por lo menos tener un lugar físico para poder desarrollar nuestras actividades”, remarcó.