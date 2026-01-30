Nuevo derrumbe en Comodoro Rivadavia: suspenden el ingreso de evacuados para retirar pertenencias

Un nuevo movimiento de tierra obligó a frenar, por prevención, el operativo que permitía a vecinos subir con cupos y custodia a buscar lo imprescindible.

El ingreso controlado a la zona afectada por el derrumbe del cerro Hermitte —una “ventana” diaria para que los evacuados de Comodoro recuperen electrodomésticos, ropa, documentación o muebles— quedó suspendido de manera temporal tras registrarse un nuevo desprendimiento de tierra.

Según informó el Municipio, el equipo técnico que monitorea el sector recomendó cortar el acceso ante el avance de grietas y la caída de material en un área que sigue inestable.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló que el episodio se hizo evidente el jueves cerca de las 19.30, cuando se oyó primero un fuerte ruido y luego se observó el desprendimiento de una gran cantidad de tierra.

La medida tuvo impacto inmediato: había entre ocho y diez camionetas esperando para subir a buscar pertenencias, pero debieron ser notificadas de que no se habilitaría el paso.

Derrumbe en Comodoro Rivadavia Mientras se avanza en la definición de un subsidio para los evacuados, en Comodoro Rivadavia esperan un informe geológico crucial para determinar si algunos barrios afectados podrían salvarse o no.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la prioridad es evitar riesgos personales en un terreno que cambia de un día para el otro. También pidieron a los vecinos no forzar estructuras (como puertas trabadas) ni intentar “desarmar” partes de viviendas para rescatar aberturas o materiales, porque eso puede desestabilizar lo que todavía está en pie.

Un cerro que no se detiene: grietas, bloques y riesgo latente

Los reportes coinciden en que el cerro sigue moviéndose. En las recorridas, el personal observa grietas que se ensanchan, paños de asfalto que se desplazan y estructuras que al principio resistían y luego terminan colapsando.

En este contexto, la suspensión no tiene una fecha fija de levantamiento: el Municipio indicó que la reapertura dependerá de los partes diarios del equipo especializado y de la evolución del cerro, que continúa con movimientos perceptibles.

Evacuados al límite: plazos, alquileres y desgaste en los centros

Mientras el ingreso a las viviendas queda en pausa, el otro frente se vuelve cada vez más urgente: dónde vivir. En el Club Ameghino, más de 60 familias evacuadas del barrio Sismográfica siguen alojadas a la espera de definiciones, con reclamos por falta de información clara y por la distancia entre la ayuda propuesta y los precios reales de alquiler.

Según testimonios, los montos informados para asistencia serían escalonados (entre 350.000 y 500.000 pesos, según la composición familiar), pero los vecinos advirtieron que en el mercado los alquileres se ubican muy por encima de esa cifra y que, además, muchas familias no cuentan con recibos de sueldo o garantías para acceder a un contrato formal.

Derrumbe. Comodoro Rivadavia

“Se está ofreciendo entre 350.000 y 500.000 pesos, pero un alquiler hoy cuesta entre 700.000 y un millón. No alcanza ni para cubrir la mitad”, sostuvo Vanesa Alaniz, una de las vecinas evacuadas, en diálogo con El Comodorense.

A eso se suma la presión del tiempo: de acuerdo con lo que dijeron los evacuados, les habrían comunicado un plazo de tres a cuatro días para dejar los centros, sin que existan aún soluciones habitacionales suficientes para absorber la demanda. En paralelo, piden que las autoridades se acerquen, den respuestas por escrito y se publique un informe geológico oficial sobre la habitabilidad de las zonas afectadas.