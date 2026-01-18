Alerta en Comodoro Rivadavia: 90 vecinos fueron evacuados por un derrumbe del cerro Hermitte

El deslizamiento de tierras causó severos daños en viviendas y afectó servicios esenciales como gas y agua, lo que obligó a evacuar a decenas de familias.

La ciudad de Comodoro Rivadavia vive horas de incertidumbre a raíz de un desplazamiento de tierras registrado en la ladera sur del cerro Hermitte .

El fenómeno generó destrozos en numerosas casas y daños en la infraestructura de servicios básicos, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de al menos 90 vecinos ante el riesgo de nuevos colapsos del terreno.

Las zonas más afectadas son los barrios Sismográfica y El Marquesado , donde se produjeron daños estructurales en numerosas viviendas. Durante la madrugada, el movimiento del terreno se intensificó y provocó colapsos en muros, techos y calles .

Decenas de vecinos están preocupados por la seguridad de sus familiares y mascotas, por el miedo de que estuvieran bajo los escombros.

Debido a esta emergencia geológica, muchas casas tienen peligro de derrumbe, y otras sufrieron importantes daños. "Mi casa se abrió al medio“, contó un vecino en diálogo con ADN Sur.

El deslizamiento provocó roturas y grietas en las instalaciones subterráneas de servicios esenciales, como gas y agua, además de numerosos destrozos en casas.

De acuerdo a lo informado por el portal Minuto Uno, los vecinos ya habían denunciado insistentemente sobre movimientos irregulares en el terreno y mantuvieron reuniones con la intendencia local antes de que ocurra esto.

Según informaron las autoridades, no hubo heridos ni víctimas fatales por el accidente. Asimismo, se desplegó un enorme operativo policial para asistir a los afectados y contener la situación.

Comodoro Rivadavia: salió a caminar y apareció muerta en los acantilados de la costanera

En la ciudad de Comodoro Rivadavia se viven momentos de conmoción por el hallazgo del cuerpo de una mujer en la zona de los acantilados de la costanera. La víctima había salido a caminar y horas después apareció muerta.

La mujer fue identificada como Valeria Schwab, de 39 años, quien había salido a caminar el martes a la noche, pero nunca más regresó. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de su muerte.

El hallazgo se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles, en un sector frente al Cenotafio, en inmediaciones del cerro Chenque y cerca del antiguo cementerio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, con tareas de preservación de la escena y pericias. También se informó que el área permaneció con tránsito restringido durante el operativo.

La mujer era buscada desde la noche del martes, cuando su familia radicó una averiguación de paradero al advertir que no regresaba a su casa. De acuerdo con los relatos reconstruidos, Valeria había salido a caminar por la costanera y el contacto se perdió cerca de las 23 horas.

Quién era Valeria Schwab: una vida activa, amigos y rutina de deporte

En Comodoro, Valeria era conocida por su vida social y su rutina vinculada al movimiento y al deporte. Según contaron familiares y personas cercanas, vivía en la zona de Kilómetro 3, entrenaba con frecuencia y solía caminar por el paseo costero como parte de su rutina.

Su hermana, Jessica, relató que era habitual que recorriera la costanera, pasando por sectores transitados por corredores y ciclistas, y que mantenía el contacto con su entorno mientras volvía. “Ella siempre avisaba”, dijo en diálogo con ADN Sur, al explicar por qué la ausencia llamó la atención de inmediato.

Valeria se dedicaba a la venta de artículos de perfumería a través de plataformas digitales y también era creadora de contenido. Su círculo de amistades, señalaron, estaba muy ligado al ambiente deportivo de la ciudad.

En el mismo sentido, familiares aseguraron que no tenía conflictos previos y que era “muy querida”, con muchas amistades. Esa descripción se repitió en los mensajes que comenzaron a circular durante las horas de búsqueda y tras conocerse la noticia del hallazgo.